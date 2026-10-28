El Real Madrid ofrece disculpas a China por polémicos comentarios de Kylian Mbappé

El Real Madrid pidió disculpas este miércoles al pueblo chino tras las declaraciones de Kylian Mbappé que fueron consideradas irrespetuosas hacia Mao Zedong, el líder fundador de la China comunista.

La disculpa del equipo merengue se produjo un día después de que el goleador francés expresara su pesar por sus comentarios, en medio de la polémica generada por el asunto.

“El Real Madrid CF desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé”, mencionó en un comunicado el club español.

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¿Qué fue lo que dijo Kylian Mbappé que molestó a China?

En una entrevista en línea, Kylian Mbappé había hablado de su meme favorito sobre sí mismo y aparentemente se refirió a Mao Zedong como “un dictador chino”.

Hubo una reacción inmediata y el delantero francés perdió acuerdos de marca con al menos tres empresas chinas. Más tarde manifestó que su comentario fue “desacertado” y que “ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en comunidades chinas” de todo el mundo.

El Real Madrid indicó que “se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé, en las que el propio jugador ha manifestado su arrepentimiento por sus palabras y ha reiterado su respeto hacia el pueblo chino”.

Real Madrid reafirma deseo por fortalecer lazos con China

Asimismo, el club reafirmó su compromiso con los valores de respeto, convivencia y entendimiento entre culturas, y expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto que le unen a China y a sus ciudadanos.

China Media Group (CMG) había dicho que suspendió las transmisiones de partidos del campeonato español y de otros encuentros en los que participara el astro, además de que exigió una disculpa de LaLiga, Mbappé y el Madrid.

CMG indicó que recibió la disculpa de la entidad merengue, sin añadir más comentarios. LaLiga española también se disculpó.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló este miércoles que se tomó “en serio” la disculpa de Kylian Mbappé, pero quedaba por ver si eso le ayudaría a recuperar los acuerdos de marca u otros negocios que perdieron el martes.

EVG