Rays sigue con vida en la Serie Mundial 2026 tras vencer a Brewers en extrainnings

Los Tampa Bay Rays ganaron su primer partido en la Serie Mundial 2026 al imponerse 4-3 en extrainnings a los Milwaukee Brewers, con lo que evitaron ser barridos y este miércoles tienen la oportunidad de recortar más la distancia en el Clásico de Otoño.

Cedric Mullins y Nick Fortes definieron el encuentro a favor de la franquicia de Florida en la decimosegunda entrada en Tropicana Field, justo después de que Cooper Pratt logró un homerun que parecía ser el definitivo para la coronación de los de Wisconsin.

La fanaticada de Tampa Bay se levantó de sus butacas cuando Jonny DeLuca anotó tras un doble de Chandler Simpson al jardín derecho en el segundo episodio.

Brewers reacciona pronto ante Rays

Pero los Cerveceros reaccionaron pronto y emparejaron el marcador en el cuarto inning gracias a un doble de Cooper Pratt al jardín izquierdo para que Sal Frelick hiciera sonar la caja registradora.

En ese mismo episodio, el equipo local recuperó la delantera, lo cual consiguió luego de que Junior Caminero consiguió la carrera tras un error de tiro de David Hamilton, quien tuvo su revancha en la siguiente entrada con un homerun entre el jardín derecho y central.

El mexicano JoJo Romero lanzó en el cuarto inning, en el que permitió la segunda carrera de la franquicia de Florida. Por su parte, el tijuanense Jonathan Aranda falló con rodado a primera en el inning inicial, luego con elevado a jardín central en la parte baja de la tercera entrada y en la sexta erró con línea para doble play.

La tensión crecía en Tropicana Field, pues el marcador no se había vuelto a mover y los Rays no podían darse el lujo de permitir recibir una carrera más que los pusiera contra las cuerdas con solamente dos innings por disputarse.

The call is overturned at second base!



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Drama en el noveno episodio y Rays y Brewers se van a extrainnings

Bryan Baker hizo ocho lanzamientos en la parte alta del octavo episodio, en el que no permitió que la ofensiva de Milwaukee se pusiera al frente, pues Christian Yelich falló con rodado a segunda, William Contreras hizo lo propio con elevado de foul a primera y Brice Turang erró con rodado al campocorto.

El drama hizo su aparición en la parte alta del noveno inning, cuando se determinó out en el intento de robo de Cooper Pratt, en una acción muy cerrada en la que la decisión final de los oficiales fue que el campocorto de Milwaukee no llegó a la segunda base.

El mexicano Jonathan Aranda tomó el turno al bate en el cierre de la novena entrada, en busca de conseguir el homerun de la victoria para Tampa Bay, pero el mexicano se ponchó mirando. Luego fue el turno de Junior Caminero, quien falló con rodado a tercera base. Después Liam Hicks erró con rodado a segunda y el juego se fue a extrainnings.

Bauers, Chourio y Ortiz fueron contenidos por Taylor Walls en la parte alta del décimo inning, en el que Victor Mesa Jr., Simpson y DeLuca tampoco pudieron conseguir homeruns para los de casa.

La ofensiva de los Brewers tampoco fue efectiva en el decimoprimer episodio, en el que Frelick se ponchó, Contreras falló con elevado al jardín izquierdo y Yelich con un globo a tercera base.

El mexicano Jonathan Aranda bateó en la parte baja de esta entrada, pero tampoco pudo conectar y la tensión iba en aumento.

La paridad se rompió en el decimosegundo inning, gracias a un batazo de Cooper Pratt, quien consiguió un cuadrangular entre el jardín izquierdo y el central.

Pero los Rays definieron el choque a su favor gracias a las anotaciones de Cedric Mullins y Nick Fortes en la parte baja de la entrada 12, para alargar al menos un juego más la Serie Mundial 2026, mismo que se lleva a cabo este miércoles, también en Tropicana Field.

EVG