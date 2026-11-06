NBA Mexico City Game 2026: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego entre Indiana Pacers y Denver Nuggets

Es momento de que se encienda la duela. Los Nuggets y los Pacers ya están en la Ciudad de México para disputar el trigésimo quinto juego de la National Basketball Association (NBA) en el país. El equipo de Denver vivirá su segunda visita a suelo azteca, mientras que los Pacers será la primera vez que jueguen en el país.

La única mala noticia para este compromiso fue la ausencia de Tyrese Haliburton, estrella de los Indiana Pacers que se pierde el compromiso por una distensión en el isquiotibial izquierdo. Pero la afición podrá disfrutar del tres veces MVP de la NBA, Nikola Jokic, quien ya tuvo reconocimiento de cancha en la Arena CDMX.

🏀🇲🇽 ¡La NBA en México! Nikola Jokić revela que el partido entre Nuggets y Pacers en México será muy buenohttps://t.co/2QyYR3IBro



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Los Nuggets y los Pacers se preparan para derrochar magia en la duela y esperan que sea un gran partido junto a la afición mexicana que tiene un folclor especial en cada evento. El compromiso arranca a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en la Arena Ciudad de México.

Fecha: sábado 7 de noviembre

Hora: 16:00 horas

Estadio: Arena CDMX

Transmisión: ESPN, Disney+ y NBA League Pass

Por parte de los Pacers Pascal Siakam, Andrew Nembhard y Obi Toppin serán los jugadores a seguir dentro de la duela, mientras que del lado de los Nuggets Nikola Jokic, Jamal Murray y Aaron Gordon estarán en la lupa de los aficionados.

¡COMO UN JUEGO DE PLAYOFFS!🔥🤯🇲🇽



Pascal Siakam revela que salir de Estados Unidos para disputar un juego internacional se siente como un partido de playoffs.



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¿Cuál fue el primer juego de NBA en México?

La NBA es una de las ligas más seguidas en México y que en 1992 decidió traer a sus equipos al país. Los primeros compromisos eran de exhibición, pero tiempo después decidieron que fueran juegos de temporada regular en territorio azteca.

El primer compromiso de la NBA que se disputó en el país fue entre los Rockets y Mavericks, el cual terminó con la victoria de la quinteta de Houston por marcador de 104-102. El partido se jugó en el Palacio de los Deportes frente a poco más de 19 mil aficionados.

DCO