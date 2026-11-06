Tyrese Haliburton se ausenta del Mexico City Game 2026 ¿qué le pasó a la estrella de los Pacers?

Tyrese Haliburton en un partido de esta temporada con los Pacers.

Los Indiana Pacers ya se encuentran en México para disputar su partido de temporada regular ante los Nuggets en la capital del país, aunque deberán hacerlo sin su mejor jugador en la duela.

Tyrese Haliburton, estrella de los Pacers, era uno de los jugadores a seguir en este encuentro; sin embargo, el dorsal ‘0’ del equipo de Indiana no realizó el viaje a la Ciudad de México y las miradas ahora voltean a lo que pueda hacer Pascal Siakam en contra de Denver.

Injury Report for tomorrow's game against the Nuggets:



T.J. McConnell - Questionable (right hamstring strain)

Kelly Oubre Jr. - Questionable (left calf contusion)

Tyrese Haliburton - Out (left hamstring strain)

Ben Sheppard - Out (left meniscus surgery)

Johnny Furphy - Out… pic.twitter.com/QVQ6eQagv5 — Indiana Pacers (@Pacers) November 6, 2026

¿Qué le pasó a Tyrese Haliburton y por qué no está en México?

Los Pacers confirmaron la dura lesión que atraviesa Tyrese Haliburton, la cual sufrió en octubre de este año y por lo que no podrá disputar el juego internacional en México.

Actualmente, la estrella de Indiana sufre una distensión en el isquiotibial izquierdo, la cual empezó tras el partido ante los Milwaukee Bucks el pasado 26 de octubre.

En las últimas temporadas, las lesiones mantienen lejos de la duela a la estrella de los Pacers, quien se ganó un lugar en la quinteta tras su gran actuación en la temporada 2025 cuando Indiana llegó a la final ante el Thunder.

DCO