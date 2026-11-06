NBA

Pascal Siakam revela que el juego en México se siente como los playoffs

Los Pacers de Indina visitan por primera vez la Ciudad de México para disputar un partido internacional ante los Nuggets de Denver en la Arena CDMX

Pascal Siakam habló del juego de la NBA México entre Pacers y Nuggets.
Pascal Siakam habló del juego de la NBA México entre Pacers y Nuggets. Foto: nba.com
Por:
Diego Chávez Ortiz

Los Pacers ya se encuentran en la Ciudad de México para disputar su compromiso internacional ante los Nuggets y Pascal Siakam, jugador de Indiana, reveló que los juegos internacionales se sienten como si fuera un partido de playoffs.

“Creo que hemos ido a París antes. Desde que he estado con el Pacers, creo que hemos tenido esa experiencia antes. Sabemos cuántas distracciones puede tener. Pero también, esto se siente como partidos de playoffs, de los que hemos sido parte. Creo que los chicos deberían estar acostumbrados a esto. Obviamente, disfrutar de la ciudad, envolvernos en la cultura, pero también saber que tenemos un trabajo que hacer”, comentó Pascal Siakam.

Pascal Siakam tomará el rol de líder en los Pacers

Pascal Siakam debe ser el jugador que alce la mano dentro del vestidor de los Pacers para ser el líder del equipo durante el encuentro en la Ciudad de México ante los Nuggets.

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Ante la ausencia de Tyrese Haliburton, el ala-pívot tiene que ser el jugador que tome la iniciativa en el partido para llevar a los Pacers a buscar una victoria en su primera visita a la Ciudad de México.

Del otro lado estará una estrella como lo es Nikola Jokic, quien también buscará tomar las riendas el encuentro en la Arena CDMX para sumar una victoria más al récord de los Nuggets en la temporada regular.

EVG

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