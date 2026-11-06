Everardo Fonseca apunta alto en el cierre de la Trucks México Series

El piloto Everardo Fonseca no quiere ilusionarse de más este fin de semana, pero sabe que un buen resultado este domingo 8 de noviembre en el Speed Fest puede redituar en un meritorio subcampeonato en la Trucks México Series.

“Si logramos un muy buen stage y logramos un muy buen podio, estoy seguro de que podemos llegar por la combinación de puntos a tal vez a un segundo lugar del campeonato general. No quisiera aventurarme a un mayor resultado, pero estoy seguro de que si logramos un muy buen cierre de carrera, vamos a estar peleando eh el campeonato”, aseveró el volante de HO Speed Racing en exclusiva con La Razón.

Lo que más busca Everardo Fonseca

Cuestionado acerca de cuál es su principal meta en la Trucks México Series, Everardo Fonseca resaltó que más que un resultado lo que le interesa es adaptarse a la pista en la que le toque correr.

“Yo más que retos, lo que principalmente busco es adaptarme a cada pista y con un auto diferente porque necesitas la comunicación con el ingeniero de tu equipo desde el momento que te subes, cómo lo vas sintiendo, cómo vas adaptándote al auto, a lo que va requiriendo tanto la pista, tanto tú como piloto”, ahondó.

Cerrar en CDMX, lo mejor para Everardo Fonseca

Acerca de la oportunidad de volver a correr en el marco de un Speed Fest, Everardo Fonseca aseguró que ninguna sede se compara con la CDMX.

“Qué mejor que cerrar en pues en la capital. Claramente, sin demeritar otras sedes, la verdad, pero pues creo que hay un esfuerzo relevante para poder hacer el cierre aquí. Corrimos con NASCAR hace dos años, si no me equivoco, fue el último Speed Fest aquí en la Ciudad de México y otro con otra categoría, según yo con la GTM Light, pero sería este nuestro tercero si no si no me falla la memoria”, señaló al respecto.

Finalmente, Everardo Fonseca adelantó que ya está en pláticas para ascender de categoría en la próxima temporada.

“Estamos en pláticas de poder lograr un ascenso de categoría México el otro año, si todo va saliendo como al parecer pueden ir las cosas, no quisiera adelantarme”, indicó el piloto del auto 94 de Nucage Racing & Advertising.

EVG