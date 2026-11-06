Lucha Libre

Cartelera completa del CMLL del 7 y 8 de noviembre; ¿Dónde comprar los boletos y cómo ver EN VIVO las funciones?

La Arena Coliseo y la Arena México se visten de gala este fin de semana para intensas funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre

El CMLL tiene atractivas funciones este 7 y 8 de noviembre.
El CMLL tiene atractivas funciones este 7 y 8 de noviembre. Foto: Cortesía CMLL
Por:
Enrique Villanueva

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) vivirá un intenso y emocionante fin de semana este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en la Arena Coliseo y la Arena México, respectivamente, con funciones muy atractivas e imperdibles para todos los aficionados.

Con 83 años de historia, el “Embudo de Perú 77” tendrá su tradicional función a las 19:30 horas del Centro de México de este 7 de noviembre para recibir a todo el público que verá en la lucha estelar al legendario Blue Panther, quien se unirá con Neón, para enfrentarse a Averno y Ángel de Oro.

Cartelera del 7 de noviembre en la Arena Coliseo

  • Lucha estelar en relevos: Neón y Blue Panther vs Averno y Ángel de Oro
  • Lucha semifinal en Mano a Mano: Euforia vs Gemelo Diablo I
  • Evento especial – Los Dragones vs Galeón Fantasma: Dragón Rojo Jr., Dragón de
  • Fuego y Dragón Legendario vs El Terrible, El Elemental y Máquina Letal
  • Segunda lucha: Tabata, Hécate y Johnnie Robbie vs Princesa Sugehit, Candela y Astoreth
  • Primera lucha en match relámpago: Kaligua vs Pequeño Volador Jr.

Cartelera del 8 de noviembre en la Arena México

  • Espectacular torneo de tercias: Volador Jr., Kimba y Tenochca vs Averno, Espanto Jr. y Carnífice vs Neón, Alexius y Péndulo vs Bárbaro Cavernario, Troglodita y Feroz
  • • Match Relámpago de técnicos: Brillante Jr. vs Capitán Suicida
  • • Segunda lucha – La Fuerza Poblana: Stigma, Arkalis y Rayo Metálico vs Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr
  • • Primera lucha de Pequeños Estrellas: Pequeño Magia y Kaligua vs Pequeño Pierroth vs Mercurio

La pasión del Consejo Mundial de Lucha Libre continuará en la Arena México este domingo 8 de noviembre, cuando se viva un torneo con cuatro tercias que buscarán la victoria, combinando juventud y experiencia.

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¿Dónde comprar los boletos para el 7 y 8 de noviembre?

Los boletos para las dos funciones de este fin de semana del Consejo Mundial de Lucha Libre se pueden adquirir directamente en las taquillas de la Arena Coliseo y la Arena México, o por el sistema Ticketmaster.

EVG

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