Cartelera completa del CMLL del 7 y 8 de noviembre; ¿Dónde comprar los boletos y cómo ver EN VIVO las funciones?

El CMLL tiene atractivas funciones este 7 y 8 de noviembre.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) vivirá un intenso y emocionante fin de semana este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en la Arena Coliseo y la Arena México, respectivamente, con funciones muy atractivas e imperdibles para todos los aficionados.

Con 83 años de historia, el “Embudo de Perú 77” tendrá su tradicional función a las 19:30 horas del Centro de México de este 7 de noviembre para recibir a todo el público que verá en la lucha estelar al legendario Blue Panther, quien se unirá con Neón, para enfrentarse a Averno y Ángel de Oro.

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📍Arena Coliseo

🗓️ Sábado 7 de Noviembre '26

🕢 7:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster: https://t.co/bAZHXn7o9v



📲 EN VIVO en exclusiva para miembros ‘Leyenda’ del Canal: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#SábadoDeColiseo pic.twitter.com/l2owkUEuYo — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 5, 2026

Cartelera del 7 de noviembre en la Arena Coliseo

Lucha estelar en relevos: Neón y Blue Panther vs Averno y Ángel de Oro

Lucha semifinal en Mano a Mano: Euforia vs Gemelo Diablo I

Evento especial – Los Dragones vs Galeón Fantasma: Dragón Rojo Jr., Dragón de

Fuego y Dragón Legendario vs El Terrible, El Elemental y Máquina Letal

Segunda lucha: Tabata, Hécate y Johnnie Robbie vs Princesa Sugehit, Candela y Astoreth

Primera lucha en match relámpago: Kaligua vs Pequeño Volador Jr.

Cartelera del 8 de noviembre en la Arena México

Espectacular torneo de tercias: Volador Jr., Kimba y Tenochca vs Averno, Espanto Jr. y Carnífice vs Neón, Alexius y Péndulo vs Bárbaro Cavernario, Troglodita y Feroz

• Match Relámpago de técnicos: Brillante Jr. vs Capitán Suicida

• Segunda lucha – La Fuerza Poblana: Stigma, Arkalis y Rayo Metálico vs Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr

• Primera lucha de Pequeños Estrellas: Pequeño Magia y Kaligua vs Pequeño Pierroth vs Mercurio

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📍Arena México

🗓️ Domingo 8 de Noviembre '26

🕔 5:00 p.m.



🎟️ Boletos en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/27RWxoJIle



📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros ‘Leyenda’ del Canal: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#DomingoFamiliarCMLL pic.twitter.com/8Zj9iK5KpZ — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 5, 2026

La pasión del Consejo Mundial de Lucha Libre continuará en la Arena México este domingo 8 de noviembre, cuando se viva un torneo con cuatro tercias que buscarán la victoria, combinando juventud y experiencia.

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¿Dónde comprar los boletos para el 7 y 8 de noviembre?

Los boletos para las dos funciones de este fin de semana del Consejo Mundial de Lucha Libre se pueden adquirir directamente en las taquillas de la Arena Coliseo y la Arena México, o por el sistema Ticketmaster.

EVG