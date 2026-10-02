Presentan tercera edición del BYD México Racing Cup Speed Fest

Se presentó de manera oficial la tercera edición del BYD México Racing Cup Speed Fest, con lo que se dio inicia a la cuenta regresiva de uno de los eventos más importantes de la temporada, el cual tendrá lugar el próximo 7 y 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El anuncio estuvo encabezado por Joaquín Martínez del Río, director del campeonato BYD México Racing Cup, acompañado por Gerardo Castillo, director de Expansión de Grupo Rentable; Enrique Limón, director Comercial de Rentable; Jimmy Morales, director de NASCAR México, y Arturo Chávez, director de Trucks México.

El SpeedFest 2026 en su tercera edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez 8 de noviembre @speedfestmx pic.twitter.com/3UJH11oOZ2 — MniAutos (@AutosMni) October 1, 2026

Para esta tercera edición, el Speed Fest contará con la participación de las categorías TC2000, Súper Turismos, Copa 1.8 y Súper Turismos Light, que en conjunto reunirán a más de 120 pilotos y ofrecerán un intenso programa de competencias durante el fin de semana.

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Características del BYD México Racing Cup Speed Fest

Una de las principales características de esta edición será el formato de óvalo, ya que el programa deportivo será compartido con los autos stock y las camionetas de NASCAR México, reuniendo en un mismo escenario diferentes propuestas del automovilismo nacional.

“Estamos muy contentos de presentar esta tercera edición del BYD México Racing Cup Speed Fest. Para nosotros representa una fecha muy importante porque podemos reunir a nuestras categorías con NASCAR México y ofrecer al público un fin de semana con mucha actividad, grandes carreras y un espectáculo diferente en el Autódromo Hermanos Rodríguez”, señaló Joaquín Martínez del Río.

El director del campeonato destacó además el número de competidores que se espera reunir para esta edición y el atractivo que representa competir nuevamente en uno de los escenarios más importantes del país.

NASCAR México Series presentó su Gran Final de la temporada 2026 en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el próximo domingo 8 de noviembre, donde compartirán pista con el pic.twitter.com/UC5JrxVS7C — @comedep_oficial (@ComedepOficial) October 1, 2026

“Estamos hablando de más de 120 pilotos solamente dentro de nuestras categorías, lo que demuestra la fortaleza y el crecimiento que ha tenido el campeonato. El formato de óvalo siempre representa un reto distinto para los pilotos y genera un espectáculo muy atractivo para los aficionados”, agregó Martínez del Río.

Entretenimiento para las familias en el Speed Fest

Como ya es tradición, una vez finalizadas las actividades en pista del domingo se llevará a cabo el concierto del Speed Fest, que reunirá a diferentes talentos del rock. A ello se sumarán diversas propuestas de entretenimiento y actividades fuera de la pista para los asistentes.

“Speed Fest va más allá de las carreras. Buscamos que la gente venga al autódromo, disfrute del automovilismo y encuentre diferentes opciones de entretenimiento durante todo el día. Queremos que sea una experiencia para los aficionados, pero también para las familias que quieran acercarse al deporte motor”, puntualizó Joaquín Martínez del Río.

EVG