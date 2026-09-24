Se anuncian impresionantes cambios en el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez para la carrera en México

El automovilismo en México está creciendo y actualmente dos distintas categorías corren una vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La Fórmula E tiene su parada en nuestro país a inicios de año, pero con un trazado diferente a la Fórmula 1; sin embargo, para la próxima campaña se correrá el mismo trazado que tiene el Gran Circo.

Varios reportes indican que la categoría eléctrica de automovilismo tendrá cambios en el trazado y los pilotos correrán la misma ruta que recorren los de la Fórmula 1, pero con un ligero cambio, ya que en la recta principal hay dos curvas antes de llegar a la recta donde se encuentra el Estadio Alfredo Harp Helú.

🚨 CONFIRMADO



La Fórmula E utilizará el trazado completo de Gran Premio con Foro para el #MexicoCityEPrix a partir de la edición 2027.



Destaca la chicane en la entrada de la curva plana para evitar que los monoplazas vayan toda la recta a fondo. RIP Peraltada 🥹#FormulaE pic.twitter.com/fd5ptjmuDP — Jordi Alvarez (@JordiAVZ) September 24, 2026

¿Cuándo se correrá el Mexico City E-Prix de la Formula E?

La carrera que se lleva a cabo en México es de las primeras del calendario de la Formula E y la categoría eléctrica del automovilismo ya reveló el calendario para la próxima temporada que arranca el 18 de diciembre en Arabia Saudita.

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El Autódromo Hermanos Rodríguez albergará la tercera carrera de la campaña el 16 de enero de 2027, donde la afición podrá disfrutar del evento que dura solo un día y podrán ver los cambios en el trazado de la carrera, además de las modificaciones que tendrán los monoplazas.

Con el cambio en el trazado, la Fórmula E tendrá la oportunidad de vender más localidades, como lo hace la Fórmula 1 en las diferentes curvas que tiene el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero la fiesta que arma la Formula E seguirá siendo la misma para todos.

DCO