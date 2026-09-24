Fuera de Pistas

Se anuncian impresionantes cambios en el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez para la carrera en México

Para la próxima campaña la Fórmula E tendrá algunos cambios en el circuito que se corre en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Se anuncian cambios significativos para la carrera en México.
Se anuncian cambios significativos para la carrera en México. Foto: X @FIAFormulaE
Por:
Diego Chávez Ortiz

El automovilismo en México está creciendo y actualmente dos distintas categorías corren una vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La Fórmula E tiene su parada en nuestro país a inicios de año, pero con un trazado diferente a la Fórmula 1; sin embargo, para la próxima campaña se correrá el mismo trazado que tiene el Gran Circo.

Varios reportes indican que la categoría eléctrica de automovilismo tendrá cambios en el trazado y los pilotos correrán la misma ruta que recorren los de la Fórmula 1, pero con un ligero cambio, ya que en la recta principal hay dos curvas antes de llegar a la recta donde se encuentra el Estadio Alfredo Harp Helú.

¿Cuándo se correrá el Mexico City E-Prix de la Formula E?

La carrera que se lleva a cabo en México es de las primeras del calendario de la Formula E y la categoría eléctrica del automovilismo ya reveló el calendario para la próxima temporada que arranca el 18 de diciembre en Arabia Saudita.

TE RECOMENDAMOS:
Las Amazonas protagonizan la Noche de Campeones.
Lucha Libre

Las Amazonas protagonizan la Noche de Campeones del CMLL

El Autódromo Hermanos Rodríguez albergará la tercera carrera de la campaña el 16 de enero de 2027, donde la afición podrá disfrutar del evento que dura solo un día y podrán ver los cambios en el trazado de la carrera, además de las modificaciones que tendrán los monoplazas.

Con el cambio en el trazado, la Fórmula E tendrá la oportunidad de vender más localidades, como lo hace la Fórmula 1 en las diferentes curvas que tiene el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero la fiesta que arma la Formula E seguirá siendo la misma para todos.

DCO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Joao Félix celebra su anotación frente a Gales.
Futbol Internacional

Portugal vence a Gales por la mínima con gol de Joao Félix; Países Bajos rescata el empate ante Alemania


Google Reviews