Lando Norris gana el Gran Premio de Brasil y Mercedes es campeón de constructores; Checo Pérez termina en 17

El Gran Premio de Brasil llegó a su fin con la victoria de Lando Norris tras las 71 vueltas que se disputaron en el circuito de Interlagos. El piloto de McLaren no tuvo una tarea sencilla en São Paulo, ya que la carrera fue complicada para toda la parrilla por las condiciones climáticas que se presentaron antes de que se apagara el semáforo.

Andrea Kimi Antonelli fue uno de los mejores volantes en la largada. El italiano rebasó muy fácil a Lando Norris, el poleman en Brasil, para quedarse con el primer puesto de la contienda desde la primera vuelta, aunque tiempo después comenzó a tener problemas con su monoplaza por los que se quejó en repetidas ocasiones en la radio.

El mejor volante de la carrera fue Max Verstappen. El neerlandés salió desde la posición 21 de la parrilla y en la primera vuelta logró sobrepasar a 10 rivales para ponerse en el top 10 del Gran Premio de Brasil y poco a poco se fue metiendo entre los primeros puestos para subirse al podio en Brasil.

Lamentablemente para Cadillac continúan los problemas con sus monoplazas. Valtteri Bottas nunca pudo salir de los pits para disputar la carrera en Interlagos por un problema en una tuerca en sus neumáticos.

Andrea Kimi Antonelli se convirtió en campeón de la Fórmula 1 con su tercer lugar en el Gran Premio de México y una carrera más tarde la escudería Mercedes se proclamó ganador del Campeonato de Constructores gracias a los resultados del italiano y George Russell en la competencia.

MERCEDES ARE THE 2026 WORLD CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! 🏆



Back on top for the first time in five years! 👏#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/WhKmQIdwlE — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Mercedes vuelve a estar en lo más alto de la Fórmula 1 con su título este año gracias a Andrea Kimi Antonelli y George Russell. Después de cinco años Toto Wolff y compañía vuelven a celebrar un título tanto de pilotos como de constructores.

Fue un gran fin de semana para Brasil, tuvieron campeón, Lando Norris ganó y se confirmó que la carrera en Interlagos se mantendrá en el calendario del Gran Circo durante cinco años más, así que la F1 visitará Sudamérica hasta 2031.

La carrera inició y terminó con lluvia, unas condiciones que casi siempre se hacen presentes en Brasil, lo que ocasionó que los pilotos entraran a pits más de dos veces en la carrera para cambiar los neumáticos de lluvia a lisos y después volver a poner las gomas para el agua.

La siguiente carrera será en Las Vegas el próximo sábado 21 de noviembre.

DCO