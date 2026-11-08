¡HISTÓRICO! Lewis Hamilton llega a 400 Grandes Premios de F1 y es el segundo piloto en conseguirlo

Lewis Hamilton inició su carrera número 400 en cuanto el semáforo en Interlagos se apagó. El siete veces campeón de la Fórmula 1 alcanzó ese hito en el Gran Premio de Brasil, donde tiene un número muy grande de seguidores.

El piloto de Ferrari, de 41 años, se une a un club que solo tiene otro integrante: su excompañero de equipo Fernando Alonso, de 45 años, quien ahora está en Aston Martin y suma más de 430 Grandes Premios en su carrera.

Siete veces campeón del mundo: Lewis Hamilton. 🐐



400 Grandes Premios para el piloto de Ferrari. 👏🏻#BrazilGP 🇧🇷 #Formula1 https://t.co/eCQTLOOAgB — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) November 8, 2026

Hamilton, el primer piloto negro en competir en la F1, comenzó su carrera profesional en 2007 con McLaren. Alcanzó el hito en la misma carrera en la que ganó su primer título en 2008 de manera dramática frente al favorito local Felipe Massa.

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Alonso, quien inició su carrera en 2001, llegó a las 400 carreras en 2024 en el GP de México, donde Checo Pérez consiguió su carrera 300 en su historia dentro de la máxima categoría del automovilismo.

La primera carrera de Lewis Hamilton en el Gran Circo fue en 2007 cuando disputó el Gran Premio de Australia con McLaren, su GP 100 fue en Alemania, el 200 lo consiguió en Bélgica, el número 300 ocurrió en Francia en 2022 y cuatro años después llega a 400 citas dentro del Gran Circo.

DCO