¿Cuándo será la siguiente competencia de Isaac del Toro después de su victoria en Singapur?

Isaac del Toro terminó la temporada con su victoria en el Tour de France Singapore Criterium, con esta carrera el mexicano cierra la campaña, a falta de algún cambio por parte del UAE Team Emirates. El de Ensenada, Baja California, ya pone la mirada en el 2027 para buscar más títulos.

Existen todavía algunas competencias de ciclismo en Europa, aunque Isaac del Toro aún no tiene nada programado por parte de su equipo, así que su siguiente aparición podría ser en el evento del Premio Nacional de Deportes, galardón que gano en la categoría de Deporte Profesional.

¿Cuándo volverá Isaac del Toro a la actividad con el UAE Team Emirates?

Aunque aún queda una oportunidad para que el mexicano vuelva a subirse a la bicicleta antes de que termine el 2026, parece que el Torito regresará a la actividad hasta el siguiente año, ya que su nombre no aparece en la lista de inscritos para el Saitama Criterium en Japón.

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El de Ensenada, Baja California, podría regresar al circuito internacional las primeras semanas de enero para disputar el Campeonato Nacional de Ruta del 8 al 10 del mes antes mencionado y el 17 será la Clásica de la República en la Ciudad de México.

La competencia más importante y que pertenece al circuito de la UCI es el Mex Tour, el cual está programado del 19 al 23 de enero. Aunque es una decisión del UAE Team Emirates, lo más seguro es que Isaac del Toro tenga la oportunidad de competir en su país en busca del título.

⚡️🇲🇽 A decisive late attack seals victory for Isaac del Toro at the Tour de France EFGH Singapore Criterium! 🏆🇸🇬 pic.twitter.com/QjL0t20Hs8 — Tour de France™ (@LeTour) November 8, 2026

El UAE Team Emirates decidirá la fecha del regreso de Isaac del Toro a la actividad

El UAE Team Emirates es el encargado de anunciar las competencias que tiene Isaac del Toro en puerta y podría ser en diciembre cuando revelen la fecha en la que el mexicano volverá a subirse a la bicicleta en busca de otro título.

“Ahora en diciembre hablaré un poco del calendario. Nunca tengo preferencia, veremos qué toca”, confesó Isaac del Toro tras su victoria en Singapur.

En diciembre está programada una reunión del UAE Team para planificar el calendario de la próxima campaña, así que será en esos días cuando el equipo del mexicano revele las competencias que tendrá el Torito el siguiente año.

DCO