Diego Góngora: De la inspiración familiar al sueño olímpico juvenil en Dakar 2026

El arquero quintanarroense Diego Góngora vive su debut internacional como un sueño construido a base de disciplina, metas cumplidas y un fuerte vínculo familiar que lo ha proyectado hasta los escenarios más importantes del deporte juvenil, según reportó en una entrevista al Comité Olímpico Mexicano (COM).

El viaje de Góngora en esta disciplina comenzó de manera singular, inspirado directamente por el recorrido deportivo de su hermana Alexa Góngora, quien participó en los Nacionales Conade de 2022. Al verla viajar y competir, el joven decidió incursionar en el tiro con arco. “Lo elegí porque mi hermana fue al Nacional del 2022 y principalmente fue porque la vi viajar y tenía ganas de hacer lo mismo. Al final del día es por mi hermana que empecé y se ha escrito esta historia gracias a ella”, compartió el arquero, reconociendo que sin ese chispazo familiar hoy no portaría los colores nacionales en Senegal.

🥇 Desde su natal Quintana Roo, Diego Góngora vive su debut en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 como un sueño construido a base de disciplina, metas cumplidas y un fuerte vínculo familiar.

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Tras un sólido proceso formativo entre 2022 y 2024, Diego Góngora encontró en este deporte el vehículo ideal para trascender a nivel internacional. Estar en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 representa la materialización de un anhelo y el cumplimiento de una promesa muy personal: “Desde que entré a tiro con arco, le prometí a mi entrenadora que iba a ir a unos Juegos Olímpicos de la Juventud, y ver que sí se cumplió es algo muy bonito”, expresó con emoción.

Batalla en la arena y la mira en la revancha

El camino en la modalidad individual masculina exigió el máximo esfuerzo del oriundo de Chetumal. Tras clasificarse en la posición 16, Diego Góngora protagonizó un dramático duelo en la ronda de dieciseisavos de final ante el israelí Yuval Raz. En un encuentro de alta tensión en el Estadio Abdoulaye Wade, el mexicano peleó flecha a flecha para igualar el marcador 5-5 en los sets regulares. La definición se trasladó a la muerte súbita, donde el israelí firmó un 10 perfecto contra un 8 del mexicano, sentenciando una dolorosa pero valiosísima eliminación en el torneo individual.

A pesar de la exigente aclimatación y el reto físico del huso horario —“El calor aquí está muy bueno, impresionante; igual el cambio de horario me descuadra tantito, pero el escenario está súper bien”, detalló al COM—, la aventura olímpica de Diego Góngora no termina aquí.

El arquero mexicano se mantiene enfocado y con la mira puesta en el podio. Su próxima oportunidad será en la modalidad de Equipos Mixtos, donde unirá fuerzas con su compatriota Maya Casas. La dupla azteca iniciará su camino en los Octavos de Final frente a la pareja de España.

EVG