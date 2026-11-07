• Hugo Aguilar atiende el paro

Y fue el presidente de la Corte, el ministro Hugo Aguilar, quien dio un paso importante, nos hacen ver, para atender el problema del paro de trabajadores del Poder Judicial. Es sabido que ayer estos últimos se manifestaron —cerrando instalaciones— contra el nuevo sistema de evaluación que forma parte de los mecanismos de fortalecimiento de los trabajos del PJ. Anoche se conoció que Aguilar recibió, para abrir un diálogo, a Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y a Juan Alberto Prado Gómez, dirigente del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, a quienes planteó que las evaluaciones deben fortalecer las capacidades sin tener un carácter punitivo. “La legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla”, refirió también la Corte en un comunicado. Pendientes.

• “Y peores cosas se verán”

TE RECOMENDAMOS: APUNTES DE LA ALDEA GLOBAL El trumpismo menguante

Y fue José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y tío de Andy López Beltrán, el que salió a poner el pecho por su sobrino quien esta semana lanzó un video para tratar de desmarcarse del empresario Amílcar Olán. Es sabido que acusaciones relacionadas con ese empresario pesan sobre el hijo del expresidente, quien busca lograr una diputación por la entidad. “Son falsos, hombre. ¿Pa’qué te digo más?”, refirió el funcionario cuando le preguntaron sobre el tema. “No hay pruebas, no hay pruebas. Y no es ante los medios. Si tienen elementos que los presenten ante las instancias, ante las fiscalías. Aunque también hay unos que empiezan por decir que las fiscalías no sirven, ¿verdad? Pues porque son unos hampones pero de primera”, agregó. Pepín concedió a alguien que así se lo preguntó, que hay una guerra sucia y que “claro que esperamos más cosas”. No está claro que podría saber el número 2 del gobierno de Tabasco del tema porque también refirió: “Y peores cosas se verán, dicen las sagradas escrituras”. Ahí el dato.

• Por un Tesla

Y nos piden no perder de vista cómo la Universidad Autónoma Metropolitana sigue sumando días en paro, situación que afecta a más de 61 mil alumnos. La razón, nos comentan, una serie de demandas estudiantiles que no fueron oportunamente atendidas, relacionadas con la calidad de los servicios que ofrece la institución —bibliotecas, instalaciones deportivas, sanitarios…—, a las que se sumó una noticia que provocó una gran indignación: la compra de seis vehículos eléctricos Volvo y Tesla, que la Rectoría a cargo de Gustavo Pacheco López intentó justificar en cuestiones ambientales, aunque reconoció que no se contempló adecuadamente la percepción de los modelos elegidos como bienes de lujo. Tras lo anterior se ofreció venderlos, pero ante el clima de inconformidad la decisión se valoró como tardía e insuficiente. Ahora habrá que ver cuánto tarda el paro —lo cual implicará la atención que se dé a las demandas justas de los alumnos.

• Accidentada comparecencia

Tremendo escándalo, nos comentan, el que se armó ayer durante la comparecencia en la Cámara de Diputados del secretario de Salud, David Kershenobich y de los responsables de las principales instituciones del ramo en el país. Y es que resulta que, encabezados por el diputado Éctor Jaime Ramírez, un grupo de legisladores panistas se lanzó a la mesa presidida por el morenista Pedro Zenteno. La cosa escaló hasta un momento en el que incluso hubo jaloneo de micrófono. Los albiazules exigían, nos dicen, que se respetara el formato de la comparecencia porque a su juicio el ejercicio de rendición de cuentas estaba arreglado para que los funcionarios salieran bien librados de los cuestionamientos. Exigía que hubiera una ronda de cierre de lado de los legisladores. Ramírez cuestionó a gritos los grandes problemas que aquéllos padecen, sobre todo los de desabasto de medicinas y reclamó que mejor la comparecencia fuera en una mañanera. Uf.

• Desafíos petistas a Morena

Y es el Partido del Trabajo el que sigue mandando mensajes a Morena y no de tipo amistoso, nos hacen ver. Y es que resulta que ahora los petistas llevaron a cabo su Consejo Político en Michoacán al lado del candidato derrotado en el proceso interno morenista, Raúl Morón. Lo anterior, nos cuentan, para respaldarlo en su intención de tumbar la decisión que la dirigencia guinda encabezada por Ariadna Montiel ya tomó de nombrar a Carlos Torres Piña como coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía en la entidad. Nos dicen que al lado de Morón apareció Reginaldo Sandoval con el puño en alto, mientras el morenista se declaró “listo para defender la voluntad del pueblo” y refrendó que mantiene “la intención de encabezar la Cuarta Transformación en Michoacán rumbo al 2027”. Ah, pero resulta que acciones como la anterior no están teniendo sin embargo la mejor cabida entre la militancia morenista, que le reprocha que siga favoreciendo indirectamente a Grecia Quiroz, cabeza del Movimiento del Sombrero, o al PRIAN. Uf.

• ¿Consenso ante tiempos complicados?

Qué tiempos tan complicados está atravesando el INE, nos hacen ver. Y es que además del proceso de limpia tras los escándalos encabezados por Guadalupe Taddei y el empresario Alfredo Hernández Casillas, sumado al desfonde que está sufriendo estos días en San Lázaro, la tarea de elegir a la nueva presidenta del consejo general se puede complicar. Y es que, nos dicen, está más que claro que para no ahondar la crisis en el Instituto se requiere de un acuerdo, preferentemente, entre todas las fracciones parlamentarias pues de poco ayudaría que ocupara la silla que dejó vacante Taddei una persona elegida por los grupos parlamentarios mayoritarios si ésta se encontraría desde el primer día bajo fuego político. Nos aseguran que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, tiene lo anterior en consideración y ha señalado que busca precisamente un proceso de selección con consenso. Lo complicado de lograr acuerdos abre el escenario de que la presidencia provisional se alargue. Pendientes.