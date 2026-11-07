Desafíos petistas a Morena

Y es el Partido del Trabajo el que sigue mandando mensajes a Morena y no de tipo amistoso, nos hacen ver. Y es que resulta que ahora los petistas llevaron a cabo su Consejo Político en Michoacán al lado del candidato derrotado en el proceso interno morenista, Raúl Morón. Lo anterior, nos cuentan, para respaldarlo en su intención de tumbar la decisión que la dirigencia guinda encabezada por Ariadna Montiel ya tomó de nombrar a Carlos Torres Piña como coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía en la entidad. Nos dicen que al lado de Morón apareció Reginaldo Sandoval con el puño en alto, mientras el morenista se declaró “listo para defender la voluntad del pueblo” y refrendó que mantiene “la intención de encabezar la Cuarta Transformación en Michoacán rumbo al 2027”. Ah, pero resulta que acciones como la anterior no están teniendo sin embargo la mejor cabida entre la militancia morenista, que le reprocha que siga favoreciendo indirectamente a Grecia Quiroz, cabeza del Movimiento del Sombrero, o al PRIAN. Uf.