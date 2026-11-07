¿Consenso ante tiempos complicados?

Qué tiempos tan complicados está atravesando el INE, nos hacen ver. Y es que además del proceso de limpia tras los escándalos encabezados por Guadalupe Taddei y el empresario Alfredo Hernández Casillas, sumado al desfonde que está sufriendo estos días en San Lázaro, la tarea de elegir a la nueva presidenta del consejo general se puede complicar. Y es que, nos dicen, está más que claro que para no ahondar la crisis en el Instituto se requiere de un acuerdo, preferentemente, entre todas las fracciones parlamentarias pues de poco ayudaría que ocupara la silla que dejó vacante Taddei una persona elegida por los grupos parlamentarios mayoritarios si ésta se encontraría desde el primer día bajo fuego político. Nos aseguran que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, tiene lo anterior en consideración y ha señalado que busca precisamente un proceso de selección con consenso. Lo complicado de lograr acuerdos abre el escenario de que la presidencia provisional se alargue. Pendientes.