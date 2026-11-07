Y fue José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y tío de Andy López Beltrán, el que salió a poner el pecho por su sobrino quien esta semana lanzó un video para tratar de desmarcarse del empresario Amílcar Olán. Es sabido que acusaciones relacionadas con ese empresario pesan sobre el hijo del expresidente, quien busca lograr una diputación por la entidad. “Son falsos, hombre. ¿Pa’qué te digo más?”, refirió el funcionario cuando le preguntaron sobre el tema. “No hay pruebas, no hay pruebas. Y no es ante los medios. Si tienen elementos que los presenten ante las instancias, ante las fiscalías. Aunque también hay unos que empiezan por decir que las fiscalías no sirven, ¿verdad? Pues porque son unos hampones pero de primera”, agregó. Pepín concedió a alguien que así se lo preguntó, que hay una guerra sucia y que “claro que esperamos más cosas”. No está claro que podría saber el número 2 del gobierno de Tabasco del tema porque también refirió: “Y peores cosas se verán, dicen las sagradas escrituras”. Ahí el dato.