Hugo Aguilar atiende el paro

Y fue el presidente de la Corte, el ministro Hugo Aguilar, quien dio un paso importante, nos hacen ver, para atender el problema del paro de trabajadores del Poder Judicial. Es sabido que ayer estos últimos se manifestaron —cerrando instalaciones— contra el nuevo sistema de evaluación que forma parte de los mecanismos de fortalecimiento de los trabajos del PJ. Anoche se conoció que Aguilar recibió, para abrir un diálogo, a Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y a Juan Alberto Prado Gómez, dirigente del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, a quienes planteó que las evaluaciones deben fortalecer las capacidades sin tener un carácter punitivo. “La legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla”, refirió también la Corte en un comunicado. Pendientes.