Versión Impresa, 07 de Noviembre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Diputados quitan otros mil mdp Promueve el ABC de las Emociones
Comparece en Diputados
Fortalecen coordinación entre poderes Advierten afectación a víctimas y trámites
Agentes se unen a la Estrategia Nacional El nuevo terror cinematográfico
Recortan a INE más presupuesto para 2027 entre crisis por contratos
CSP alerta a jóvenes sobre violencia en noviazgo
Anuncia Zoé Robledo 11 mil 745 MDP para fortalecer el IMSS
Hugo Aguilar presenta a Monreal iniciativa de nueva reforma judicial
Trabajadores del PJ, en paro indefinido contra evaluación
Harfuch llama a nuevos agentes a enfrentar crimen con honestidad
El nuevo terror cinematográfico
méxico
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- Trabajadores del PJ, en paro indefinido contra evaluación
- Hugo Aguilar presenta a Monreal iniciativa de nueva reforma judicial
- Harfuch llama a nuevos agentes a enfrentar crimen con honestidad
- Anuncia Zoé Robledo 11 mil 745 MDP para fortalecer el IMSS
- CSP alerta a jóvenes sobre violencia en noviazgo
- Cerebro de política migrante, jefe de Gabinete de Trump
- Exconsejera pide explicar cómo es que llegó Taddei
- Cruz ofrece diálogo ante el amago de paro en módulos
- ‘Limpiar’ los contratos e imprimir boletas, el reto
- …Y señala que el triunfo de Fox en 2000 fue pactado con Washington
- Sheinbaum acusa a Córdova de encabezar una “mafia electoral”
- Piden investigar el asesinato del regidor
- Marina asegura 678 t de cigarros de contrabando
- El Poder Judicial descarta despidos por evaluaciones
- Fallecimientos por enfermedades del corazón caen 8.1%
- Colectivo trans vandaliza Gobernación
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entretenimiento