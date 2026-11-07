CSP alerta a jóvenes sobre violencia en noviazgo

Durante la Jornada Nacional por la Paz que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum en Chiapas, llamó a los estudiantes del Conalep 22 de Chiapa de Corso a reflexionar sobre el uso de las redes sociales, al advertir que sus algoritmos pueden fomentar conductas adictivas y difundir estereotipos de belleza y contenidos violentos, por lo que promovió la recuperación de la convivencia presencial.

Pidió a los adolescentes reconocer las formas de control y dominio que suelen normalizarse en las relaciones de pareja, como revisar el teléfono de la otra persona o imponerle cómo vestir. Señaló que estas conductas deben identificarse y prevenirse como expresiones de violencia.

La Jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, ayer, en su gira por Chiapas. ı Foto: Especial

En Chiapa de Corzo, la Presidenta advirtió que el uso excesivo de dispositivos digitales, los contenidos violentos y los estereotipos de belleza pueden generar ansiedad y afectar la salud emocional de niñas, niños y adolescentes. Por ello, detalló que la campaña nacional ABC de las Emociones, dirigida a estudiantes de secundaria y de educación media superior, muestra cómo reconocer y atender los problemas emocionales que enfrentan actualmente las nuevas generaciones; particularmente aquellos relacionados con el uso excesivo de teléfonos celulares, redes sociales y videojuegos.

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En su encuentro con los estudiantes del Conalep de Chiapa de Corso, Sheinbaum señaló que las condiciones en las que crecieron quienes cursaron parte de su educación durante la pandemia de Covid-19 fueron distintas a las de generaciones anteriores, ya que el confinamiento, el aislamiento de sus compañeros y maestros, así como las largas horas frente a las pantallas, modificaron las formas de convivencia escolar que pudieron generar afectaciones emocionales.

Advirtió que el uso de redes sociales y el desplazamiento continuo por sus contenidos, conocido como scroll, puede convertirse en una conducta adictiva, al grado de dificultar que los usuarios se desprendan de sus dispositivos.

“Es una forma de adicción, es como una droga, no lo puede uno dejar”, expresó al hablar sobre el tiempo que adolescentes y adultos pasan frente al teléfono celular.

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También alertó sobre los estereotipos de belleza que circulan en plataformas digitales y la exposición a contenidos violentos, incluidos los videojuegos, factores que, dijo, deben reconocerse para atender sus posibles consecuencias en la salud psíquica y emocional de los menores.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que durante el encuentro, los estudiantes del Conalep reconocieron que utilizan sus teléfonos celulares alrededor de cuatro horas al día, tiempo que comparó con el dedicado a una jornada escolar completa.

El funcionario advirtió que el uso excesivo de los teléfonos puede derivar en conductas adictivas, depresión y otros problemas que afectan el desarrollo de los jóvenes. Destacó que la campaña ABC de las Emociones abre espacios de diálogo en las escuelas para que los estudiantes identifiquen lo que sienten y desarrollen herramientas para atender sus emociones.

En su mensaje de bienvenida, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a la Presidenta Sheinbaum su visita y destacó la importancia histórica de Chiapa de Corzo, municipio que recordó como cuna del general Ángel Albino Corzo, quien combatió, junto con el presidente Benito Juárez, en favor de la Reforma Liberal.