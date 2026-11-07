Fiesta Pagäna: La travesía cinematográfica sobre la historia de Mägo de Oz

A finales de los años ochenta, un grupo de jóvenes de barrio decide desafiar las reglas para fusionar la fuerza del heavy metal con la magia del folk celta, dando origen a un fenómeno que revolucionó el rock en español. Inspirada en la legendaria historia de Mägo de Oz, Fiesta Pagäna llega a cines como una vibrante propuesta que mezcla comedia, música y drama para explorar el verdadero precio del éxito generacional con canciones que se convirtieron en himnos que todavía hoy cantan millones de personas.

En entrevista con La Razón, el productor ejecutivo y exbajista de Mägo de Oz, Pedro Díaz “Peri”, y el exvocalista de la agrupación, José Andrëa, comenzaron compartiendo que México es uno de los países donde el grupo español tiene más fanaticada y recordaron cómo la historia de este despegó en suelo mexicano gracias al boca en boca generado por la piratería y dentro del ambiente sonidero.

Posteriormente, los miembros actuales Rafa Blas (vocalista) e Ix Valieri (guitarrista) reflexionaron sobre su colaboración en el proyecto.

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“Es una maravilla haber podido participar en esta película haciendo la canción original ‘Brinda con nosotros’, ha sido un verdadero placer y estamos muy contentos”, mencionó Rafa Blas.

Antes de su debut en salas de cine, la película tuvo su estreno mundial en México, en el marco del FICM. ı Foto: Especial

Por su parte, Valieri habló de cómo la responsabilidad que conlleva hacer una canción para una cinta de esta envergadura puede dar la oportunidad de llegar a otro público más allá de lo que meramente es el rock y agregó que “esta es una película para todos los públicos, que va a llegar a mucha gente y es una manera de abrir para que el rock esté en muchos más sitios”.

Sobre el reto de llevar esta historia al cine, Adrián Lastra, quien interpreta a Txus (fundador y baterista de Mägo de Oz), y Guillermo Furiase, quien da vida en pantalla a Moha (violinista y uno de los últimos miembros de la formación original), detallaron la responsabilidad de actuar como figuras tan icónicas.

“Sentí una gran responsabilidad y quise respetar a este grupo que me ha acompañado durante muchos años, ficcionamos una realidad y queríamos principalmente transmitir que lo que sucedía en pantalla sucedió de verdad, esto es lo que más me interesaba de la película”, compartió Lastra, mientras que Furiase señaló que su personaje “tiene otra connotación en la historia, cada quien en el elenco tenía su presión y su labor de intentar hacer la versión más real de quien interpretaba, pues cada una de estas personas reales tiene su personalidad e intentar plasmar eso lo más fiel posible era la meta”.

Sobre cómo se espera que esta película pueda conectar con los fans de la banda, “Peri” tiene la esperanza de que esto se dé muy directamente “porque está hecha precisamente para eso, nosotros la hicimos pensando en que la gente saliera del cine contenta, cantando y bailando, y con el empeño que la hemos hecho eso sin duda puede pasar”.

Para finalizar, Andrëa expresó que “mucha gente siente curiosidad por ver cómo es la forma de vida de un rock star y estamos convencidos de que a los fans de Mägo de Oz les va a encantar la película porque van a vivir el modus vivendi de la banda en aquella época y a la gente que esté fuera del universo de lo que ha sido el grupo les va a encantar porque va a comprender lo que es vivir una experiencia del cero al todo formando una banda de rock, yo creo que eso no va a dejar a nadie indiferente y va a traer a un montón de público, no solo a los fans”.

La película puede verse en cines mexicanos a través de Cinépolis +QUE CINE desde el 5 de noviembre.