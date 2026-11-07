Exigen atención a sus demandas

Colectivo trans vandaliza Gobernación

Integrantes de colectivas trans vandalizaron la Segob en Bucareli para exigir atención a demandas sobre derechos, vivienda, salud y freno a agresiones policiales.

Manifestación de colectivas, ayer, afuera del inmueble de la colonia Juárez.
Manifestación de colectivas, ayer, afuera del inmueble de la colonia Juárez. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

Una protesta de integrantes de las colectivas trans Frente Común Lupilla Xiu y Lleca, Escuchando la Calle, en la Secretaría de Gobernación (Segob), escaló a vandalismo y daños materiales al inmueble de la colonia Juárez, donde instalaron un plantón desde el jueves para exigir la atención a su pliego petitorio.

De acuerdo con las inconformes, las autoridades de la dependencia federal no han atendido con diligencia sus demandas, que incluye mecanismos efectivos para frenar la violencia de género y garantías a los derechos de personas trans y trabajadoras sexuales, en especial las que están en situación de calle o vulnerabilidad.

También, la aprobación de una Ley Integral Trans, acceso efectivo a vivienda digna y servicios de salud, cese del hostigamiento, extorsión, agresiones e intimidación policial e institucional contra trabajadoras sexuales y personas sin hogar.

TE RECOMENDAMOS:
INE presenta denuncia en la FGR por irregularidades financieras tras polémica de Taddei.
Tras administración Taddei

INE presenta denuncia en la FGR por irregularidades financieras tras caso Taddei

Los manifestantes arremetieron contra puertas y ventanas del inmueble, lanzaron piedras, rompieron cristales, realizaron pintas y golpearon las estructuras con diversos objetos. También causaron daños a automóviles y motocicletas estacionados. Otras trataron de escalar las rejas del edificio e incluso usaron mazos para tratar de quitar parte de la barda.

Elementos del Servicio de Protección Federal que custodian la Segob evitaron la confrontación directa y se limitaron a resguardar los accesos ubicados sobre Bucareli, Abraham González, General Prim y Atenas. Cuando las manifestantes trataron de incendiar la reja, los agentes usaron agua a presión y extintores para apagar las llamas.

TE RECOMENDAMOS:
INE presenta denuncia en la FGR por irregularidades financieras tras polémica de Taddei.
Tras administración Taddei

INE presenta denuncia en la FGR por irregularidades financieras tras caso Taddei


Google Reviews