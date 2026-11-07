Colectivo trans vandaliza Gobernación

Una protesta de integrantes de las colectivas trans Frente Común Lupilla Xiu y Lleca, Escuchando la Calle, en la Secretaría de Gobernación (Segob), escaló a vandalismo y daños materiales al inmueble de la colonia Juárez, donde instalaron un plantón desde el jueves para exigir la atención a su pliego petitorio.

De acuerdo con las inconformes, las autoridades de la dependencia federal no han atendido con diligencia sus demandas, que incluye mecanismos efectivos para frenar la violencia de género y garantías a los derechos de personas trans y trabajadoras sexuales, en especial las que están en situación de calle o vulnerabilidad.

También, la aprobación de una Ley Integral Trans, acceso efectivo a vivienda digna y servicios de salud, cese del hostigamiento, extorsión, agresiones e intimidación policial e institucional contra trabajadoras sexuales y personas sin hogar.

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Los manifestantes arremetieron contra puertas y ventanas del inmueble, lanzaron piedras, rompieron cristales, realizaron pintas y golpearon las estructuras con diversos objetos. También causaron daños a automóviles y motocicletas estacionados. Otras trataron de escalar las rejas del edificio e incluso usaron mazos para tratar de quitar parte de la barda.

Elementos del Servicio de Protección Federal que custodian la Segob evitaron la confrontación directa y se limitaron a resguardar los accesos ubicados sobre Bucareli, Abraham González, General Prim y Atenas. Cuando las manifestantes trataron de incendiar la reja, los agentes usaron agua a presión y extintores para apagar las llamas.