Sheinbaum acusa a Córdova de encabezar una “mafia electoral”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó al exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, de formar parte de una estructura de presunta corrupción y negocios al amparo de las instituciones electorales, por lo que respaldó que las autoridades correspondientes investiguen su gestión.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria fue cuestionada sobre las posibles responsabilidades administrativas de Córdova por la decisión que tomó el Consejo General del INE, en diciembre de 2021, de posponer temporalmente las actividades de organización de la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la insuficiencia presupuestal.

Sheinbaum señaló que corresponde a las autoridades determinar si existen responsabilidades, pero aprovechó para cuestionar el funcionamiento del organismo electoral durante la gestión del exconsejero presidente: “Lo que es importante, desde mi punto de vista, es que el INE sí se tiene que sanear”.

TE RECOMENDAMOS: Fortalecen coordinación entre poderes Hugo Aguilar presenta a Monreal iniciativa de nueva reforma judicial

El Dato: la acusación de Sheinbaum sobre la “mafia electoral” involucra la presunta monopolización de contratos de materiales electorales en el INE por más de 20 años.

Sostuvo que, bajo el argumento de defender al organismo electoral de una reforma, distintos actores políticos utilizaron la consigna “el INE no se toca” para preservar intereses y prácticas que, a su juicio, deben investigarse.

“El Instituto Nacional Electoral es una institución que debe garantizar la voluntad popular, que debe garantizar elecciones limpias y que, en su propio funcionamiento, debe garantizar transparencia y austeridad republicana”, expresó.

Sheinbaum aseguró que la información presentada recientemente sobre presuntas irregularidades en el órgano electoral revela la existencia de un grupo que, desde hace años, habría construido negocios al amparo del poder público y de las instituciones electorales.

También afirmó que esa estructura operativa se habría formado desde los primeros años de la organización de los procesos electorales y que, algunos de sus integrantes, tendrían antecedentes de trabajo en el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), además de vínculos cercanos con actores políticos de la época.

15 Empresas fueron bloqueadas por la UIF

La mandataria acusó que, durante la gestión del exconsejero presidente, Lorenzo Córdova, existió una actuación política contra el movimiento de la Cuarta Transformación, aunque aclaró que las posibles irregularidades deberán ser determinadas por las autoridades e investigaciones correspondientes.

El antecedente de la revocación de mandato se remonta al 17 de diciembre de 2021, cuando el Consejo General del INE aprobó, por seis votos contra cinco, posponer temporalmente las actividades de organización de la consulta, al argumentar que el recorte presupuestal aprobado para 2022 impedía realizarla en las condiciones establecidas por la ley.

La discusión sobre las posibles responsabilidades administrativas del exconsejero presidente sobre esa decisión deberán resolverse en las instancias competentes, sin que los señalamientos políticos constituyan por sí mismos una determinación de responsabilidad legal.

…Y señala que el triunfo de Fox en 2000 fue pactado con Washington

| Por Claudia Arellano |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la narrativa de la transición democrática en México al sostener que la alternancia política de 2000, que llevó al panista Vicente Fox Quesada a la Presidencia, fue pactada con Estados Unidos con la colusión del gobierno de Ernesto Zedillo.

Al referirse a las recientes declaraciones de Vicente Fox sobre las elecciones presidenciales de 2006, en las que el expresidente reconoció que trabajó para que Felipe Calderón ganara y el PAN conservara el poder; la mandataria señaló que las revelaciones permiten revisar el papel que desempeñaron los actores políticos e intelectuales que promovieron la llamada transición democrática.

El Tip: El lider del PAN se deslindó de las declaraciones de Vicente Fox sobre la victoria electoral de Felipe Calderón.

“La gran transición a la democracia de la que todos hablaban, de la que fueron parte todos los intelectuales que hoy están sólo en Latinus y en TV Azteca, Castañeda, Aguilar Camín… y que, además, participaron… fue pactada con EU”, dijo.

Sheinbaum consideró relevante que el propio Fox haya reconocido su intervención en los comicios de la sucesión presidencial de 2006 y cuestionó que ahora algunos integrantes de Acción Nacional busquen deslindarse del exmandatario, después de haber recurrido a su figura para respaldar al partido.

“Ahora Fox revela que sí, que sí hizo fraude electoral, que él participó, que él jamás le hubiera entregado la banda presidencial a López Obrador. Y ahora el PAN dice: ‘Ay, no, ya no, ya Fox, al que trajimos para que nos ayudara a la elección que sigue, no, ya mejor nos deslindamos de él porque habla demasiado’”, criticó.

Recordó que durante años se descalificaron las denuncias del movimiento de la Transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sobre las irregularidades en los comicios de 2006, en los que el Tribunal Electoral declaró ganador a Felipe Calderón por una diferencia de 0.56 puntos porcentuales frente al candidato perredista.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que Fox, en una entrevista con el medio español The Objective, afirmara: “Hice que ganara Calderón”, al explicar que su objetivo era garantizar que la Presidencia permaneciera en manos de su partido. El expresidente reconoció que no habría entregado la banda presidencial a López Obrador si éste hubiera resultado ganador, pues aseguró que su intención era dejar el gobierno en manos de uno de sus correligionarios.

Tras la polémica, Fox aclaró en redes que se refería a que su administración había conseguido buenos resultados y que ello permitió el triunfo de Calderón.

Sheinbaum insistió en que el debate sobre la democracia debe considerar los antecedentes de las elecciones de 1988, 2000 y 2006, así como el papel de los grupos políticos y empresariales que mantuvieron influencia en las instituciones y en las decisiones del país. Pidió a revisar el papel de los intelectuales que acompañaron el periodo neoliberal.