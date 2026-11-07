Harfuch llama a nuevos agentes a enfrentar crimen con honestidad

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, llamó a los nuevos integrantes del Servicio de Protección Federal (SPF) a prepararse para enfrentar los riesgos de su labor y recordó el asesinato de uno de sus compañeros durante un ataque perpetrado por una célula criminal el pasado 17 de mayo.

Durante la clausura del Programa de Formación Inicial, Generación VI-2026, el funcionario sostuvo que los agentes formarán parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, por lo que deberán asumir sus responsabilidades con disciplina, honestidad y respeto a la ciudadanía, además de mantener una conducta íntegra dentro y fuera del servicio.

A la ceremonia también asistieron los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, y el comisionado del SPF, Francisco Moreno Montaño.

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García Harfuch destacó que los nuevos elementos se incorporarán a las tareas de seguridad bajo una estructura que reúne a investigadores, analistas y personal encargado de patrullajes de disuasión.

“Ustedes trabajan para México, ustedes eligieron una profesión que exige disciplina, honestidad, valentía, pero, sobre todo, una profunda vocación de servicio”, expresó el funcionario federal.

Su incorporación forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, mediante la coordinación interinstitucional entre las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades de las 32 entidades federativas. Al reconocer los riesgos que enfrentan los integrantes de Protección Federal, les recordó la agresión perpetrada el 17 de mayo contra personal de esa corporación, en la cual murió uno de sus compañeros, cuyo nombre no mencionó en su discurso.

De acuerdo con el relato del funcionario, tras el ataque, elementos del Ejército, la GN, la Marina y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR capturaron a los primeros responsables pocas horas después de los hechos. Sin embargo, las acciones para localizar a otros integrantes de la organización continúan.

Respecto a la preparación de los nuevos agentes federales, sostuvo que la coordinación entre instituciones permite mejorar las condiciones en las que sus integrantes cumplen sus funciones.

También les planteó la necesidad de mantener una conducta íntegra fuera de las jornadas laborales, pues el compromiso que adquieren con la corporación no termina al dejar de portar el uniforme.

Quienes concluyeron su formación, advirtió, deberán responder por sus decisiones ante la sociedad y sus superiores: “Lo que ustedes hagan todos los días, tienen que saber que siempre habrá alguien observando lo bueno y lo malo”, puntualizó.

García Harfuch manifestó su intención de impulsar el crecimiento del Servicio de Protección Federal y ampliar las oportunidades de preparación para que sus elementos policiales participen en distintas tareas de seguridad y agradeció el trabajo de instructores y mandos encargados de transmitir sus conocimientos a la nueva generación de agentes.

Al término de la ceremonia, el funcionario reconoció el liderazgo del comisionado Francisco Moreno Montaño y reiteró el respaldo institucional a los nuevos elementos: “Cuentan con todo nuestro respaldo y nuestra confianza”.