Piden investigar el asesinato del regidor

La Jefa del Ejecutivo Claudia Sheinbaum Pardo instruyó al Gabinete de Seguridad federal a dedicar esfuerzos y recursos para apoyar a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) en el esclarecimiento del asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca, y exigió que las investigaciones permitan identificar tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron el crimen.

Sheinbaum calificó el homicidio como un ataque directo y explicó que los agresores dispararon contra el funcionario, por ello, dijo, que se debe investigar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

Ante ello, anunció que su Gobierno trabajará con la mandataria de Morelos, Margarita González Saravia, para revisar la situación del proyecto inmobiliario al que se oponía el funcionario y analizar las medidas que puedan adoptarse para proteger el predio conocido como La Cazahuatera.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos ha comenzado a citar a comparecer a diversos funcionarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, así como a magistrados y empresarios, como parte de la investigación en torno al asesinato del regidor morenista y líder social, Gabriel Rivas Ríos, buscan recopilar testimonios, y deslindar responsabilidades.

Los requerimientos abarcan al alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, a la totalidad de los integrantes del Cabildo municipal, a personal de su regiduría, a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y a directivos de una empresa inmobiliaria.