…Y señala que el triunfo de Fox en 2000 fue pactado con Washington

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la narrativa de la transición democrática en México al sostener que la alternancia política de 2000, que llevó al panista Vicente Fox Quesada a la Presidencia, fue pactada con Estados Unidos con la colusión del gobierno de Ernesto Zedillo.

Al referirse a las recientes declaraciones de Vicente Fox sobre las elecciones presidenciales de 2006, en las que el expresidente reconoció que trabajó para que Felipe Calderón ganara y el PAN conservara el poder; la mandataria señaló que las revelaciones permiten revisar el papel que desempeñaron los actores políticos e intelectuales que promovieron la llamada transición democrática.

El Tip: El líder del PAN se deslindó de las declaraciones de Vicente Fox sobre la victoria electoral de Felipe Calderón.

“La gran transición a la democracia de la que todos hablaban, de la que fueron parte todos los intelectuales que hoy están sólo en Latinus y en TV Azteca, Castañeda, Aguilar Camín… y que, además, participaron… fue pactada con EU”, dijo.

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Sheinbaum consideró relevante que el propio Fox haya reconocido su intervención en los comicios de la sucesión presidencial de 2006 y cuestionó que ahora algunos integrantes de Acción Nacional busquen deslindarse del exmandatario, después de haber recurrido a su figura para respaldar al partido.

“Ahora Fox revela que sí, que sí hizo fraude electoral, que él participó, que él jamás le hubiera entregado la banda presidencial a López Obrador. Y ahora el PAN dice: ‘Ay, no, ya no, ya Fox, al que trajimos para que nos ayudara a la elección que sigue, no, ya mejor nos deslindamos de él porque habla demasiado’”, criticó.

Recordó que durante años se descalificaron las denuncias del movimiento de la Transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sobre las irregularidades en los comicios de 2006, en los que el Tribunal Electoral declaró ganador a Felipe Calderón por una diferencia de 0.56 puntos porcentuales frente al candidato perredista.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que Fox, en una entrevista con el medio español The Objective, afirmara: “Hice que ganara Calderón”, al explicar que su objetivo era garantizar que la Presidencia permaneciera en manos de su partido. El expresidente reconoció que no habría entregado la banda presidencial a López Obrador si éste hubiera resultado ganador, pues aseguró que su intención era dejar el gobierno en manos de uno de sus correligionarios.

Tras la polémica, Fox aclaró en redes que se refería a que su administración había conseguido buenos resultados y que ello permitió el triunfo de Calderón.

Sheinbaum insistió en que el debate sobre la democracia debe considerar los antecedentes de las elecciones de 1988, 2000 y 2006, así como el papel de los grupos políticos y empresariales que mantuvieron influencia en las instituciones y en las decisiones del país. Pidió a revisar el papel de los intelectuales que acompañaron el periodo neoliberal.