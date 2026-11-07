El Poder Judicial descarta despidos por evaluaciones

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) anunció el calendario de pagos de aguinaldo, prestaciones y un incremento salarial de 4.5 por ciento para trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), en medio de un paro de labores en distintas entidades del país contra el nuevo sistema de evaluación de desempeño que entró en vigor el 6 de noviembre.

La institución rechazó que los exámenes previstos para diciembre puedan provocar despidos o pérdida de plazas, después de que empleados de juzgados y tribunales federales suspendieron actividades en al menos 17 estados para exigir que las autoridades dejen sin efectos el acuerdo que regula estas pruebas.

El OAJ sostuvo que la primera aplicación tendrá carácter exclusivamente diagnóstico, por lo que no habrá aprobaciones ni reprobaciones. Además, aseguró que los resultados no determinarán la continuidad del personal en sus cargos y reiteró su disposición al diálogo con quienes participan en las movilizaciones.

El Dato: El aumento de 4.5% forma parte del acuerdo que se alcanzó el pasado 21 de octubre con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, el acuerdo AG-POAJ-025/2026, que el Diario Oficial de la Federación publicó el 5 de noviembre, contempla consecuencias laborales para las evaluaciones ordinarias posteriores. El artículo 31 establece una escala de cero a 100 puntos, en la cual las calificaciones inferiores a 60 corresponden a un desempeño insuficiente.

Para esos casos, la normativa contempla la posibilidad de solicitar un examen extraordinario de competencias o presentar un recurso de revisión, según las circunstancias. Si el resultado desfavorable queda firme, el pleno deberá resolver conforme a las disposiciones de la Ley de Carrera Judicial, que contempla la separación del cargo por no acreditar la evaluación en los términos legales.

Los artículos transitorios cuarto y quinto excluyen expresamente esas consecuencias para el ejercicio de 2026. El documento señala que los resultados “no implicarán la aprobación o no aprobación de la evaluación del desempeño ni producirán consecuencias individuales en materia de permanencia o separación de la Carrera Judicial”.

59 Puntos o menos en la prueba se considera insuficiente

De acuerdo con el calendario, los trabajadores conocerán los temarios los días 17 y 18 de noviembre. La Escuela Nacional de Formación Judicial aplicará exámenes a secretarios el 4 de diciembre, a actuarios el día 8 y a oficiales judiciales el 14 y 15 del mismo mes. Entre enero y marzo de 2027, las autoridades analizarán los resultados y las necesidades de capacitación.

Por otra parte, la administración judicial defendió la aplicación de los exámenes como una atribución constitucional y una obligación que establece la Ley de Carrera Judicial. La institución afirmó que reconoce el derecho del personal a manifestar sus inconformidades, pero insistió en que las pruebas permitirán identificar necesidades de capacitación y fortalecer la impartición de justicia.

En paralelo al conflicto, el OAJ confirmó que la primera parte del aguinaldo llegará el próximo 13 de noviembre, mientras que el segundo depósito tendrá lugar el 5 de enero de 2027, conforme al calendario de prestaciones extraordinarias que difundió este viernes.