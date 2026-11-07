Fallecimientos por enfermedades del corazón caen 8.1%

Presentación del titular de la Ssa, David Kershenobich, ayer, en la Cámara de Diputados.

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, informó que las muertes por enfermedades del corazón disminuyeron 8.1 por ciento durante 2025, en comparación con el año anterior, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el funcionario presentó un balance de los principales indicadores de mortalidad en el país. Además, reportó descensos en las defunciones asociadas con diabetes, enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia renal y tumores malignos.

Kershenobich expuso estos resultados como parte de los preparativos para la implementación del Servicio Universal de Salud, cuyo inicio de operaciones está previsto para enero de 2027.

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El Tip: La comparecencia del secretario de Salud, David Kershenobich, inició entre gritos, reclamos, luego de que el PAN acusó que se trataba de una sesión “arreglada”.

El secretario detalló que, según las cifras preliminares correspondientes al periodo 2024-2025, la mortalidad por diabetes mellitus disminuyó 5.5 por ciento; por enfermedades cerebrovasculares, seis; por insuficiencia renal, 3.8, y por tumores malignos, 3.7. En el caso de las enfermedades cerebrovasculares, destacó que se alcanzó el nivel más bajo de mortalidad en una década.

“Estos porcentajes que parecen pequeños significan un número muy importante de pacientes y significan que empezamos a estabilizar la carga de estas enfermedades”, señaló, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Otro de los avances que destacó fue el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y de la capacidad de atención. Detalló que durante el último año se inauguraron 13 hospitales del IMSS y del IMSS Bienestar, con una inversión de 23 mil 799 millones de pesos. Estas unidades representan mil 515 camas censables y mil 482 no censables.

El titular de Salud también subrayó la importancia de los médicos, enfermeras, investigadores, técnicos y demás personal sanitario para garantizar el funcionamiento del sistema de salud en el país.