Los mensajes de despedida para Cristiano Ronaldo; desde Neymar a Georgina; ¿y Lionel Messi?

Cristiano Ronaldo en un partido con la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo anunció que deja de ser jugador de la Selección de Portugal y en redes sociales no se hicieron esperar los mensajes de despedida para el jugador del Al-Nassr, entre ello su esposa, jugadores de futbol, atletas de otros deportes.

Entre todos los mensajes el más esperado es el de Lionel Messi, con quien protagonizó una gran rivalidad deportiva, jugando el argentino para el Barcelona y el portugués para el Real Madrid. Pero al momento La Pulga no se ha pronunciado.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Entre los principales mensajes se encuentra el de Georgina Rodríguez, su esposa, quien comentó el video de Cristiano Ronaldo y comentó emojis de caritas llorando y un corazón, demostrando que están juntos en todo momento.

La estrella brasileña Neymar también comentó el video de CR7 y se limitó a escribir: “Leyenda”. Pepe, compañero de El Comandante en el Real Madrid y la Selección de Portugal, le agradeció por todo lo que hizo y dejó claro que su impacto está más allá del futbol.

Algunos mensajes de despedida para Cristiano Ronaldo

“Leyenda”, Neymar, jugador de Brasil

“GOAT”, Francis Ngannou, peleador de MMA

“Fue más que solo futbol. Gracias por todo Cris”, Pepe, exjugador del Real Madrid y compañero de CR7

“Para siempre el número 1”, Vinicius JR, jugador del Real Madrid

“Felicidades en una increíble carrera”, Manchester United

“No es solo un capítulo, es historia que has dado forma. Eres un icono para todo el mundo, no solo para Portugal.

“Portugal está en tu corazón, y tú estás en los corazones del mundo. Una página ha cambiado, pero todavía queda historia para que escribamos juntos en tu casa, Al-Nassr”, equipo de Cristiano Ronaldo

“Gracias”, Premier League

Cristiano Ronaldo. 2006. Stepping up to send Portugal to the #FIFAWorldCup Semi-finals.



Never in doubt. 🥶🇵🇹 pic.twitter.com/VVN4IbDi2m — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 5, 2026

Lo que deja Cristiano Ronaldo en Portugal

La carrera internacional de Cristiano Ronaldo, que batió récords durante 23 años, culminó después de que el astro anunciara que ya no jugará con la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo es el único jugador masculino que ha marcado en seis mundiales diferentes. Jugó en todos los torneos desde 2006, al igual que su gran rival Lionel Messi. A diferencia de Messi, Cristiano nunca levantó el máximo trofeo del futbol.

Diez tripletes anotó con Portugal. Fue el primer hombre en alcanzar esa cifra en el futbol internacional, en el 2021 con una actuación de tres goles contra Luxemburgo.

Once fue la cantidad de goles que Cristiano Ronaldo firmó en mundiales, lo que lo deja empatado en el noveno puesto de la lista histórica. Su mejor torneo individualmente fue en 2018 en Rusia, donde marcó cuatro veces, incluido un triplete contra España en la fase de grupos, antes de que Portugal quedara eliminado en octavos de final.

The one who inspired a generation 🇵🇹



Thank you Cristiano Ronaldo ♥️@ManUtd pic.twitter.com/PFjkxLK8wp — Premier League India (@PLforIndia) November 5, 2026

Cristiano Ronaldo anotó al menos un gol internacional cada año durante 23 años consecutivos. Esa racha comenzó en 2004, cuando marcó su primer gol con Portugal contra Grecia en el Campeonato Europeo. Su último gol fue un penal contra Croacia en la Copa del Mundo de este año.

CR7 estableció un récord en el futbol masculino con 146 goles en partidos internacionales. Son 20 más que su rival más cercano en la lista histórica, Lionel Messi.

También posee el récord mundial de más partidos disputados en selecciones masculinas con 234, que son 26 más que Messi, que ocupa el segundo lugar. Su debut fue contra Kazajistán en agosto de 2003, cuando ingresó al descanso como suplente para reemplazar al gran Luis Figo.

Entre club y selección, Cristiano Ronaldo tiene 985. Tendrá que completar su objetivo declarado de llegar a 1.000 goles en su carrera si continúa marcando con Al-Nassr en Arabia Saudita.

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