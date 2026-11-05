Cristiano Ronaldo y los números de leyenda con Portugal; el mejor de la historia

Después de más de 20 años de carrera internacional, Cristiano Ronaldo se retiró de la Selección de Portugal y lo hace, indiscutidamente, como el mejor jugador que jamás haya defendido la playera lusitana. Sus números, logros y campeonatos lo respaldan.

Para empezar, El Comandante es el máximo goleador, no solo de Portugal, sino a nivel de selecciones. El nacido en Madeira disputó 234 partidos (récord de apariciones internacionales masculinas), dio 45 asistencias y anotó 146 veces.

CR7 disputó seis veces la Copa del Mundo y es el máximo anotador del torneo con Portugal al anotar 11 tantos. En la Eurocopa el delantero marcó 14 tantos y se coronó en 2016, tras vencer a la anfitriona Francia en la final, aunque él estuvo lesionado la mayor parte del duelo.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Los números de Cristiano Ronaldo con Portugal

234 juegos

146 goles

45 asistencias

3 títulos

Logros de CR7 con su selección

Máximo goleador histórico de la Eurocopa

Máximo goleador histórico de Portugal en Copas del Mundo

Récord de haber anotado en 6 Mundiales

Uma história que fica para sempre. 𝙊𝙗𝙧𝙞𝙜𝙖𝙙𝙤 𝙥𝙤𝙧 𝙩𝙪𝙙𝙤, 𝘾𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖̃𝙤 🐐⭐️ pic.twitter.com/OSKr7L7xMW — Portugal (@selecaoportugal) November 5, 2026

Los campeonatos del Comandante en Portugal

Euro 2016

UEFA Nations League 2019

UEFA Nations League 2025

Cristiano Ronaldo y su mensaje para despedirse de Portugal

Con un mensaje en redes sociales, el delantero del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, anunció su retiro de la Selección Portugal con 41 años de edad. “No fue una decisión fácil”, dice el astro leyendo una carta dedicada a los portugueses, pero sentenció que “hoy mi viaje con la selección nacional llegó a su fin”.

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.



A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

“Llegó el día de devolver a todos la camiseta número 7 de nuestra selección. Pongo fin a un camino que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre”, agrega.

La carrera de Cristiano Ronaldo en Portugal no terminó de la manera esperada, pues en la Copa del Mundo 2026 no pudo avanzar más de octavos de final, aunque en dieciseisavos de final ante Croacia logró su único tanto en rondas de eliminación directa.

Además, se adiós quedará empañado por su pelea con el entrenador de la Selección Portuguesa, Jorge Jesus, con quien vivió un gran altercado y descontentos.

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