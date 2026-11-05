¿Cuántos goles marcó Cristiano Ronaldo con Portugal en 23 años de carrera?

Cristiano Ronaldo se burló de la gente que creyó haber ido a su boda con Georgina Rodríguez.

Llegó el momento de decir adiós. Después de 23 años, Cristiano Ronaldo le puso fin a su trayectoria con la Selección de Portugal. En agosto de 2003, se dio su debut, y el 5 de noviembre de 2026 colgó los botines con los lusos. En 234 partidos oficiales marcó 146 goles, cifras que lo convirtieron en el máximo anotador histórico del futbol internacional varonil de selecciones. Portugal siempre va a ser uno antes de Cristiano Ronaldo y uno durante y después.

A través de un video que subió a sus redes sociales, Crisitano Ronaldo anunció su retiro. Con un pasado desde su infancia hasta estos tiempos, El Bicho dio a conocer lo feliz que fue defendiendo a su país y la agradecido que esta por las diferentes oportunidades recibidas.

La Eurocopa de 2004, celebrada en Portugal, fue uno de sus primeros grandes torneos: anotó y ayudó al equipo a llegar a la final, aunque el conjunto cayó ante la sorpresiva Grecia. Con los años, pasó de ser un jugador de banda conocido por su velocidad a convertirse en capitán, referente ofensivo y líder del plantel.

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Cristiano Ronaldo, el rey del gol

Cristiano Ronaldo tuvo un registro de goles muy difícil de igualar. A lo largo de su carrera con Portugal, entre partidos oficiales, clasificatorias y amistosos. Anotó 14 dianas en fases finales de la Eurocopa y 11 en los Mundiales. En 15 oportunidades se hizo presente en torneos de la UEFA Nations League, 41 en eliminatorias europeas y otros 41 durante la clasificación mundialista. Sus 22 goles amistosos y dos en la Copa FIFA Confederaciones completan el total de 146.

El mayor logro colectivo de su carrera internacional llegó en 2016, cuando Portugal conquistó su primera Eurocopa. En la final ante Francia, Ronaldo se lesionó y tuvo que abandonar el campo. Portugal ganó 1-0 en la prórroga gracias a un gol de Éder.

En 2019, Portugal ganó la primera edición de la UEFA Nations League. Ronaldo anotó en tres oportunidades en la semifinal contra Suiza y el equipo venció a Países Bajos en el partido por el título. La selección volvió a conquistar el torneo en 2025, sumando el tercer trofeo de la etapa internacional del delantero junto al equipo nacional. La Eurocopa y las dos Nations League fueron las principales recompensas colectivas de su trayectoria.