Almería, club de Cristiano Ronaldo, donará taquilla a familia del fallecido Jesús de Miguel

Almería, equipo propiedad de Cristiano Ronaldo, donará la taquilla del partido ante el Tenerife a la familia de Jesús de Miguel

La Unión Deportiva Almería, equipo español propiedad de Cristiano Ronaldo, compartió en redes sociales que donará la totalidad de la taquilla recaudada en el partido ante el Tenerife para la familia del jugador recién fallecido Jesús de Miguel, quien perdió la vida tras un choque con un portero rival en la Segunda División de España.

La iniciativa de la UD Almería surge de su presidente, el Sr. Mohammed Al Khereiji, quien fue el impulsor de la idea que la totalidad de los ingresos por venta de entradas del partido de la jornada 34 en casa contra el CD Tenerife sea para el jugador fallecido el pasado martes.

COMUNICADO OFICIAL | La UD Almería muestra su apoyo a la familia de Jesús de Miguel. pic.twitter.com/vkcqaptXBX — UD Almería (@U_D_Almeria) November 4, 2026

El equipo rojiblanco informó con un comunicado en redes sociales que “impulsados por nuestro sentido de la responsabilidad social y humanitaria, y por nuestra firme convicción de la importancia de la solidaridad y de estar al lado de todos los miembros de la comunidad futbolística, especialmente en momentos tan difíciles” decidieron apoyar a la familia de Jesús de Miguel.

“Somos plenamente conscientes de que nada puede compensar jamás la pérdida de un ser querido, y de que ningún apoyo, ya sea económico o emocional, puede aliviar el dolor que supone una tragedia de este tipo. No obstante, creemos firmemente que el fútbol trasciende con creces los límites del terreno de juego, y que la compasión, la solidaridad y el apoyo mutuo en los momentos difíciles se encuentran entre los valores más importantes que unen a la familia del futbol”, indicó.

Jesús de Miguel, delantero de Tenerife, murió tras sufrir un paro cardíaco a causa de un choque en el campo durante un partido de la segunda división española. Tenía 30 años. De Miguel disputaba el balón cerca del mediocampo durante un encuentro el lunes cuando el portero del Andorra, Jesús Owono, lo golpeó en el pecho tras salir a toda velocidad durante el tiempo añadido.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

“Como parte de esta iniciativa, la UD Almería también desea extender una sincera invitación a la familia del jugador para que asista al partido, si sus circunstancias lo permiten, como gesto de nuestro sincero apoyo y solidaridad en estos momentos tan difíciles”, termina el mensaje.

Al rededor del mundo se han tenido muestras de apoyo para Jesús de Miguel y su familia. En España se cancelaron algunos partidos de la Copa del Rey y otras competencias. En la Champions League se ha guardado un minuto de silencio antes de iniciar los juegos, de igual manera que algunos clubes han adoptado este homenaje antes de iniciar sus entrenamientos. Clubes y jugadores de todas latitudes han lamentado el fallecimiento del delantero madrileño.

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