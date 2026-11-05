Cristiano Ronaldo anuncia retiro de la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo anunció este jueves, en una publicación en las redes sociales, su intención de retirarse de la selección de Portugal, poniendo fin así a una de las carreras internacionales más ilustres de la historia del fútbol.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, afirmó que “devolvería la camiseta número 7” tras el parón internacional de noviembre.

Cristiano Ronaldo capitaneó al equipo hasta su primer gran título en a Eurocopa 2016 y le ayudó a ganar las Ligas de Naciones de 2019 y 2025.

Cristiano Ronaldo dio las gracias a su familia, al pueblo portugués y a los compañeros de equipo, entrenadores y personal con los que trabajó a lo largo de sus 23 años de carrera en la selección nacional.

“Portugal siempre formará parte de mí”, escribió Cristiano Ronaldo en el pie de foto del video del anuncio.

Cristiano Ronaldo ha disputado 234 partidos con Portugal y ha marcado 146 goles. Posee el récord histórico tanto de partidos internacionales como de goles internacionales.

La Federación portuguesa de fútbol hizo público un comunicado en el que expresó “profunda gratitud e inmensa admiración” por el servicio de Ronaldo al país.

“Cristiano Ronaldo ha elevado el perfil de Portugal e inspirado a generaciones de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos; para muchos de nosotros, ¡es el mejor jugador de todos los tiempos!”, dijo la federación.

Además, dijo que tiene la intención de organizarle un homenaje “en el que los aficionados y el país puedan una vez más aplaudir y celebrar a un jugador que nos ha dado tanto”.

Igual que Messi, Cristiano Ronaldo seguirá jugando a nivel de clubes, y se espera que termine su carrera al final de esta temporada con el Al-Nassr en Arabia Saudí.

Busca anotar el gol número mil de su carrera y ya suma 985. De esos, un récord de 146 los logró en 234 apariciones con Portugal.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

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FGR