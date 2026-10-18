Cowboys cae ante Packers en el Sunday Night Football de la Semana 6 de la NFL; resumen y mejores jugadas

Dak Prescott, quarterback de Dallas, durante el juego de la Semana 6 de la NFL contra los Packers.

Los Dallas Cowboys sufrieron su cuarta derrota de la Temporada 2026 de la NFL, luego de caer 23-13 a manos de los Green Bay Packers en el Sunday Night Football de la Semana 6, duelo que se desarrolló en Lambeau Field.

Jordan Love, quarterback de los Empacadores, lanzó para un touchdown en la victoria de los de Wisconsin, que lograron su cuarta victoria de la campaña para igualar a los Chicago Bears con marca de 4-2 en el Norte de la Conferencia Nacional, solamente abajo de los Minnesota Vikings, que tienen récord de 5-0 y este fin de semana les tocó descansar.

Jordan Love sneaks it in!



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Así fue la victoria de Packers sobre Cowboys

Los Packers se pusieron al frente en el primer cuarto con un touchdown de Matthew Golden, ventaja que fue ampliada con un gol de campo de Trey Smack en el segundo episodio.

Posteriormente vino el pase de touchdown de Jordan Love para Matthew Golden y Green Bay ya ganaba 17-0.

Fue hasta el tercer cuarto que los Cowboys se hicieron presentes en la pizarra, lo cual consiguieron con un touchdown del running back Javonte Williams.

Los Packers aseguraron su victoria sobre los Cowboys con dos goles de campo de Trey Smack. Ya sobre el final del juego en Lambeau Field, Ryan Flournoy hizo un touchdown para Dallas.

Próximos juegos de Cowboys y Packers en la NFL

Los Packers volverán al emparrillado el próximo domingo 25 de octubre, cuando midan fuerzas ante los Detroit Lions en Ford Field.

Los Cowboys entran en acción un día después, cuando el lunes 26 visiten el Lincoln Financial Field para enfrentar a los Philadelphia Eagles.

EVG