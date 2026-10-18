Árbitro de la NFL recibe ovación en partido entre Texans y Jaguars tras abandonar el juego por lesión (VIDEO)

El árbitro Larry Smith fue ovacionado tras salir del campo por lesión en duelo entre Texans y Jaguars.

El juego de la Semana 6 de la NFL en Londres, Inglaterra, entre los Texans y los Jaguars tuvo un inesperado suceso, luego de que Larry Smith, árbitro encargado del partido, se llevó una fuerte ovación del público tras abandonar el campo en camilla por una lesión.

Durante el primer cuarto del enfrentamiento entre Houston y Jacksonville se lesionó uno de los oficiales, incidente que sucedió mientras intentaba atrapar un balón. El hecho derivó en que el trámite del cotejo se detuviera un momento para que ingresaran las asistencias médicas.

ÁRBITRO SE LESIONA Y SALE OVACIONADO 😅👏



Uno de los oficiales se lastimó durante el arranque del juego, por lo que fue retirado del campo.



De las pocas veces que un árbitro se llevará una ovación en la NFL. 😬 pic.twitter.com/XSO9fqdM0z — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 18, 2026

La afición que se dio cita en el Wembley Stadium, sede del cruce entre Texans y Jaguars, despidió con una ovación al árbitro, quien sonrió ante el gesto y agradeció el mismo.

¿Cómo fue la caída del árbitro en el juego de NFL?

El balonero del Wembley Stadium de Londres le lanzó un ovoide al oficial Larry Smith para que comenzará el juego entre los Houston Texans y los Jacksonville Jaguars.

El árbitro tuvo problemas para atrapar el balón, lo que derivó que se fuera atrás y se cayera. A pesar de que no se trató de una fuerte caída, el oficial fue atendido por los médicos de los Jaguars.

Larry Smith pudo ponerse de pie, pero no logró incorporarse del todo y volvió al suelo, motivo por el cual la camilla ingresó al campo para sacarlo del mismo.

🚨AWFUL NEWS🚨#NFL referee Larry Smith was CARTED OFF THE FIELD during today’s #Jaguars game in London after suffering an injury.



Smith lost his footing while attempting to retrieve a football and was unable to continue officiating.



Prayers up.



🙏🙏🙏 pic.twitter.com/QmkUwo8enh — MLFootball (@MLFootball) October 18, 2026

Los aplausos que la afición reunida en el Wembley Stadium le dieron al oficial sorprendieron de manera grata al árbitro, pues sin duda se trata de un hecho poco común.

Reportes indican que el oficial no podrá tener más actividad en la Temporada 2026 de la NFL, pues habría sufrido una grave lesión de ligamentos cruzados.

Texans se impone a Jaguars con gol de campo

Ka’imi Fairbairn pateó un gol de campo de 49 yardas cuando el tiempo expiraba, C.J. Stroud lanzó tres pases de touchdown y los Texans vencieron 34-31 a los Jaguars en el resbaladizo césped del Wembley Stadium en Londres.

Cam Little empató el juego 31-31 con un gol de campo de 60 yardas con poco menos de dos minutos por jugar, después de que Travis Hunter interceptó un pase de Stroud en la zona de anotación.

Hunter también atrapó un pase de touchdown de 7 yardas en el otro extremo, con lo que se convirtió en apenas el quinto jugador en la era del Super Bowl, incluidos los playoffs, en anotar un touchdown e interceptar un pase en el mismo partido.

Marvin Harrison Jr. debutó con los Texans (2-4) y realizó tres recepciones, mientras Houston consiguió victorias consecutivas para recortar distancia frente a los Jaguars (4-2), líderes del Sur de la Conferencia Americana de la NFL.

EVG



