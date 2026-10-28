Ella es Carola Martínez, la esposa de Checo Pérez y mamá de sus 4 hijos

Carola Martínez, la esposa de Checo Pérez, llegando con el piloto a una carrera de F1 en 2026

Este fin de semana se corre el Gran Premio de México de Fórmula 1 y uno de los atractivos principales es la presencia de Checo Pérez, quien estará compitiendo en su GP 300 dentro de la categoría, una gran marca para su trayectoria internacional, en la cual el actual piloto de Cadillac ha recibido el apoyo de su esposa, Carola Martínez, quien ha estado a su lado en todo momento y a quienes los fans llaman “La Patrona”.

Conoce a Carola Martínez, esposa de Checo Pérez

Carola Martínez es originaria de Guadalajara, Jalisco. Su relación con Sergio Pérez se hizo conocida en 2017, aunque se dice que la pareja se conoce desde años atrás, pues ambos son de la misma ciudad, pero mantuvieron su amor en privado. En 2018 se casaron, aunque un poco antes le dieron la bienvenida a su primer hijo; Sergio Pérez Jr.

Checo Pérez y su esposa Carola Martínez en la premiación de la Gala FIA 2023. ı Foto: X de Checo Pérez @SChecoPerez

En 2019 nació su segunda hija, a quien llamaron Carlota. En 2022 dieron a conocer que su familia se agrandaba con la llegada de Emilio y en 2024 nació su cuarto hijo. Carola Martínez es conocida por mantener muchas cosas en secreto, pero redes sociales suele compartir momentos al lado de Checo.

De Carola Martínez se sabe poco, pues es extremadamente cuidadosa con las cosas que comparte en redes. No revela aspectos ítimos, salvo fotos y videos, especialmente de viajes acompañando al piloto de F1. Carola y Checo han construido una familia grande y una relación sólida con el paso de los años.

El Instagram de Carola Martínez antes del GP de México de F1 2026 ı Foto: Especial

Carola es tan selectiva en las cosas que sube a sus redes, que en Instagram antes tenía 7 publicaciones y en todas aparecía con Checo Pérez, demostrando que son una pareja llena de amor y que comparte cualquier actividad. Al momento de escribir esta nota su cuenta es privada y tiene 0 publicaciones. En sus fotos también aparecían sus hijos.

“Al cerrar este año, dejamos atrás las cargas que pesaron, las lágrimas que nos hicieron más fuertes y las lecciones que nos enseñaron a confiar más en Dios... Que este nuevo año llegue con paz en el alma, esperanza en el corazón y amor en cada acción”, decía un mensaje de Carola en una postal de fin de año con Checo y sus cuatro hijos antes de ser borrada.

Unas de sus últimas publicaciones fueron de un safari por África, cuando Checo estaba sin correr en F1, en donde pudieron ver animales en su hábitat natural. Observaron leones, gorilas, jirafas y más.

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