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Espontáneo salta a la pista durante el Show Run de Checo Pérez en Reforma

Un niño burló la seguridad para saltar a la pista durante el Show Run de Checo Pérez en Paseo de la Reforma; el espontáneo se acercó al piloto para saludarlo

Un niño burló la seguridad para saludar a Checo Pérez en el Show Run en Reforma.
Un niño burló la seguridad para saludar a Checo Pérez en el Show Run en Reforma. Foto: Especial
Por:
Enrique Villanueva

Un espontáneo, concretamente un niño, saltó a la pista mientras Checo Pérez realizaba la segunda ronda de su Show Run abordo de un F2 de Cadillac en Paseo de la Reforma. Le pidió una foto y un autógrafo al piloto tapatío.

El menor de edad burló a la seguridad del evento para saltar a la pista y acercarse al volante jalisciense, quien por segunda vez hace una exhibición de este tipo en la CDMX.

El niño no se aguantó las ganas de ver de cerca y saludar a Checo Pérez, quien este fin de semana cumplirá 300 carreras como piloto de Fórmula 1 durante la celebración del Gran Premio de México 2026.

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Checo Pérez había hecho solamente un Show Run en la CDMX, el cual se remonta a 2021, cuando corrió su primera campaña con Red Bull.

El 3 de noviembre de aquel año, el piloto jalisciense también hizo un recorrido sobre Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la glorieta de la Diana Cazadora.

Checo Pérez hizo aquel show run abordo de un RB7.

EVG

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