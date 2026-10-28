Espontáneo salta a la pista durante el Show Run de Checo Pérez en Reforma

Un niño burló la seguridad para saludar a Checo Pérez en el Show Run en Reforma.

Un espontáneo, concretamente un niño, saltó a la pista mientras Checo Pérez realizaba la segunda ronda de su Show Run abordo de un F2 de Cadillac en Paseo de la Reforma. Le pidió una foto y un autógrafo al piloto tapatío.

El menor de edad burló a la seguridad del evento para saltar a la pista y acercarse al volante jalisciense, quien por segunda vez hace una exhibición de este tipo en la CDMX.

🏎️🇲🇽 ¡Checo Pérez enloquece a la afición en Reforma! El piloto mexicano realizó varias donas al volante de su monoplaza de Cadillac, quemó llanta y desató la euforia de miles de aficionados que se reunieron entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora para disfrutar del… pic.twitter.com/N3eLl8HLlb — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 28, 2026

El niño no se aguantó las ganas de ver de cerca y saludar a Checo Pérez, quien este fin de semana cumplirá 300 carreras como piloto de Fórmula 1 durante la celebración del Gran Premio de México 2026.

Checo Pérez vuelve a un Show Run en CDMX tras cinco años

Checo Pérez había hecho solamente un Show Run en la CDMX, el cual se remonta a 2021, cuando corrió su primera campaña con Red Bull.

El 3 de noviembre de aquel año, el piloto jalisciense también hizo un recorrido sobre Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la glorieta de la Diana Cazadora.

Checo Pérez hizo aquel show run abordo de un RB7.

EVG