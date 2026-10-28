¿En qué carro está corriendo Checo Pérez el Show Run en Reforma?

Sergio Checo Pérez salió a correr en su Show Run en Reforma con un F2 de Cadillac modificado y pintado con los colores del monoplaza de Fórmula 1, por lo que a muchos les dio la impresión de que se trataba de este último.

Muchos aficionados se preguntaban en qué carro conduciría Pérez Mendoza durante su exhibición en la CDMX en la víspera de la celebración del Gran Premio de México 2026.

Look who it is 🥳 pic.twitter.com/lSicr7pPQc — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026

Cadillac eligió uno de sus monoplazas de F2 para Checo Pérez en el Show Run en Reforma de este miércoles, que marca su segunda exhibición de este tipo para el tapatío en la capital del país.

Checo Pérez realiza su segundo Show Run en CDMX

El tapatío Checo Pérez tuvo su segundo Show Run en la CDMX, pues el primero había sido en 2021, cuando disputaba su primera temporada con Red Bull.

En aquella ocasión, Pérez Mendoza condujo un RB7, también sobre Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Glorieta de la Diana Cazadora.

EVG