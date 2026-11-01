¿Quiénes son los campeones más jóvenes en la historia de la F1?

Andrea Kimi Antonelli se coronó rey de la F1 con 20 años de edad tras terminar en tercer lugar en el Gran Premio de México de 2026 de Fórmula 1. El volante italiano de Mercedes es el más joven en toda la historia del deporte motor en lograr el título.

Miles de pilotos han desfilado por la Fórmula 1, pocos son los privilegiados en salir campeones de la categoría, pero todavía es menor el número de volantes que han levantado un título a una joven edad. La lista toma en cuenta a pilotos de 25 años o menos.

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆



The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Los pilotos más jóvenes en ganar un Campeonato Mundial de Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli-Nacido el 25 de agosto de 2006, el originario de Bolonia, Italia, es el más joven en la historia en ganar el Campeonato de Pilotos de F1 con 20 años y 68 días. Sebastian Vettel: 23 años y 134 días (campeón en 2010 con Red Bull) Lewis Hamilton: 23 años, 9 meses y 26 días (campeón en 2008 con McLaren) Max Verstappen: 24 años y 73 días (campeón en 2021 con Red Bull) Fernando Alonso: 24 años y 58 días (campeón en 2005 con Renault) Emerson Fittipaldi: 25 años y 273 días (campeón en 1972 con Lotus)

RECORD. BROKEN. 💥 Kimi becomes the youngest Formula 1 champion in history!



20 years and 68 days old - destiny arrives#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/rARhuKjBDz — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Kimi Antonelli supera a Sebastian Vettel

Kimi Antonelli es tres años más joven que Sebastian Vettel, el poseedor del récord pasado. El piloto alemán ganó en 2010 su primer campeonato con 23 años y 134 días, que marcó el inició de los años dorados de Red Bull.

En tercer lugar queda Lewis Hamilton, quien en 2008 con 23 años y 300 días se alzó con el título en su segunda temporada en la F1. Con McLaren el británico protagonizó uno de los finales más icónicos del automovilismo en el GP de Brasil 2008, pasando a Timo Glock en la última curva de la última vuelta bajo la lluvia de Interlagos, Hamilton arrebató el título a Felipe Massa por un solo punto, rompiendo en ese momento la marca de precocidad histórica.

La lista sigue con un doble campeón como Fernando Alonso, quien en 2005 capturó el primero de sus cetros a los 24 años y 58 días. Nano manejaba un letal Renault y destronó el reinado de cinco años de Michael Schumacher y Ferrari con una exhibición de consistencia a bordo del Renault R25.

En 2021 Max Verstappen fue el monarca de la F1 con 24 años y 73 días. Mad Max es además el ganador de una carrera más joven de la historia con 18 años y 228 días en el GP de España 2016. El neerlandés no ganó sino hasta su séptima temporada para conseguir su primer Campeonato Mundial.

Y en el fondo del listado queda Emerson Fittipaldi, quien con 25 años y 273 días se alzó con el título en 1972. El brasileño deslumbró al mundo al volante del mítico Lotus 72, manteniendo el récord del campeón más joven durante 33 años hasta la llegada de Fernando Alonso.

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