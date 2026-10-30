¡Invitado sorpresa! Perrito se mete al Autódromo Hermanos Rodríguez en pleno Gran Premio de México de F1 (VIDEO)

Durante el primer día de actividades en pista del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), el Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo la visita sorpresa de un perrito, que provocó la movilización de la seguridad en el circuito, para alejarlo del asfalto y ponerlo a salvo.

En redes sociales de la F1 se compartió el momento en el que el lomito corre por dentro de la pista. Afortunadamente el perrito corrió en el Hermanos Rodríguez en la pausa entre las sesiones de práctica, por lo que no había coches pasando.

“Wags Furstappen dando vueltas alrededor de los mariscales entre la FP1 y la FP2″, escribió la Fórmula 1 en el video en donde compartió el divertido momento. El perrito fue esquivando a los comisarios de pista y demás personas que trataban de detenerlo. Al final lograron sacarlo de la pista.

Checo y Cadillac van por primer punto en la F1

Cadillac aún no ha sumado un punto desde que se incorporó a la F1 este año, y su temporada de debut ha incluido algunas experiencias de aprendizaje dolorosas, entre ellas un problema persistente de sobrecalentamiento de los frenos.

El mexicano Sergio Pérez firmó recientemente una extensión de contrato por dos años hasta 2029, pero Cadillac todavía no ha confirmado si Bottas seguirá con él. Colton Herta le daría al equipo estadounidense un piloto estadounidense, pero el exprodigio de IndyCar ha tenido un año decepcionante en Fórmula 2 y ocupa apenas el 19no puesto en la clasificación.

“Creo que está haciendo un buen trabajo”, señaló Pérez el jueves sobre Herta. ”Está aportando buenos comentarios al equipo, buena información, que es todo lo que necesitamos de él. Obviamente, es muy difícil mostrar tu velocidad o tu verdadero nivel durante las FP1. Pero ahora que ha tenido un poco más de tiempo en el auto, estamos empezando a ver más de su velocidad”.

Pérez, quien alcanzará el hito de 300 largadas en Grandes Premios el domingo, declinó expresar una preferencia. “Obviamente, no es mi decisión; depende de Marcin (Budkowski, director del equipo) decidir a quién quieren en el auto. También estoy trabajando muy bien con Valtteri. Creo que ha tenido bastante mala suerte en algunas carreras. No es una decisión fácil para el equipo”, dijo Pérez.

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