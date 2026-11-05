Los momentos de Cristiano Ronaldo que marcaron su carrera con Portugal

La trayectoria de Cristiano Ronaldo con Portugal llegó a su fin. Considerado ampliamente como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, el delantero de 41 años anunció el jueves el fin de su carrera con la selección nacional.

A continuación, un repaso a los hitos que definieron los 23 años de carrera de Cristiano con Portugal.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Cronología de Cristiano con Portugal

20 de agosto de 2003: Debuta con Portugal a los 18 años en una victoria 1-0 en el encuentro amistoso ante Kazajistán.

12 de junio de 2004: Anota su primer gol internacional en una derrota por 2-1 ante Grecia en el partido inaugural del Campeonato Europeo. La fecha también marcó su primera aparición en un torneo importante de selecciones absolutas.

17 de junio de 2006: Marca su primer gol en un Mundial al convertir un penal en la victoria de Portugal por 2-0 sobre Irán en el torneo en Alemania.

6 de febrero de 2007: Debuta como capitán de Portugal en un amistoso contra Brasil.

OBRIGADO, CRISTIANO. 🇵🇹✨



Cristiano Ronaldo has officially said goodbye to the Portugal national team.



Over two decades of unmatched passion, unforgettable goals, and an eternal legacy.



5 Ballons d'Or, endless historic moments, and a captain who changed Portuguese football… pic.twitter.com/jH7x1pKYDa — Ballon d'Or (@ballondor) November 5, 2026

16 de octubre de 2012: Llega a 100 partidos con la selección de Portugal en un empate 1-1 con Irlanda del Norte en la eliminatoria al Mundial.

6 de septiembre de 2013: Anota su primer triplete internacional en una victoria por 4-2 sobre Irlanda del Norte en la eliminatorio al Mundial.

5 de marzo de 2014: Llega a 49 goles y se convierte en el máximo goleador histórico de Portugal con un doblete en la victoria 5-1 en el amistoso contra Camerún. Son dos más que Pauleta en ese momento.

18 de junio de 2016: Se convierte en el jugador con más partidos disputados con Portugal al llegar a 128 encuentros en un partido contra Austria en la Eurocopa 2016, superando a Luis Figo.

Cristiano Ronaldo. 2006. Stepping up to send Portugal to the #FIFAWorldCup Semi-finals.



Never in doubt. 🥶🇵🇹 pic.twitter.com/VVN4IbDi2m — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 5, 2026

10 de julio de 2016: Gana su primer título internacional absoluto con la selección tras una victoria por 1-0 en la prórroga sobre Francia en la final de la Euro. Cristiano Ronaldo fue sustituido temprano en el partido tras lesionarse.

15 de junio de 2018: Anota su primer triplete en un Mundial en un empate 3-3 con España en el partido inaugural de Portugal en el torneo en Rusia.

9 de junio de 2019: Ayuda a Portugal a ganar la primera edición de la Liga de Naciones con una victoria por 1-0 sobre Países Bajos en la final.

8 de septiembre de 2020: Alcanza la cifra de 100 goles internacionales en la victoria por 2-0 sobre Suecia en la Liga de Naciones. Ese día también anotó su gol número 101.

The one who inspired a generation 🇵🇹



Thank you Cristiano Ronaldo ♥️@ManUtd pic.twitter.com/PFjkxLK8wp — Premier League India (@PLforIndia) November 5, 2026

15 de junio de 2021: Se convierte en el máximo goleador en solitario de la Eurocopa al superar los nueve goles de Michel Platini con un doblete contra Hungría.

1 de septiembre de 2021: Bate el récord de goles internacionales masculinos al superar los 109 del iraní Ali Daei con dos goles en los minutos finales en la victoria por 2-1 sobre Irlanda.

24 de noviembre de 2022: Se convierte en el primer hombre en marcar en cinco Mundiales al convertir un penal contra Ghana en la victoria por 3-2.

23 de marzo de 2023: Se convierte en el jugador masculino con más partidos internacionales al disputar su encuentro número 197 contra Liechtenstein, superando la marca del kuwaití Bader Al-Mutawa.

20 de junio de 2023: El primer hombre en alcanzar 200 partidos internacionales en una victoria por 1-0 en Islandia. Anota el gol del triunfo.

18 de junio de 2024: Se convierte en el primer jugador en participar en seis Eurocopas, de titular en la victoria de Portugal por 2-1 sobre la República Checa.

8 de junio de 2025: Ayuda a Portugal a ganar su segundo título de la Liga de Naciones al marcar en la final 2-2 contra España. Portugal gana 5-3 en la tanda de penaltis.

EURO 2016 champion and Portugal legend 🇵🇹



Obrigado, Cristiano Ronaldo ❤️ pic.twitter.com/Eup4Wb2GoF — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 5, 2026

23 de junio de 2026: Se convierte en el primer hombre en marcar en seis Mundiales tras lograr un doblete en la goleada 5-0 contra Uzbekistán. Ese mismo día supera a Eusébio como máximo goleador de Portugal en los Mundiales, al llegar a 10.

30 de septiembre de 2026: Abandona la concentración de la selección tras un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus.

19 de octubre de 2026: La federación portuguesa anuncia una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección.

5 de noviembre de 2026: Anuncia su retiro internacional tras una carrera que incluyó 234 partidos y 146 goles, récords en mundiales en el fútbol masculino.

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