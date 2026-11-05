Liga MX: Estos son los equipos eliminados AL MOMENTO del Apertura 2026

El Apertura 2026 está en su recta final en la campaña regular.

La Liga MX está entrando en su etapa final y algunos equipos del futbol mexicano ya no pueden pelear por meterse a la Liguilla y conforme sigan avanzando las jornadas, más instituciones se unirán a la lista de equipos eliminados del Apertura 2026.

Uno de los clubes que más sorprendió al quedarse fuera antes de llegar a la Jornada 17 fueron los Tigres, que después de la salida de André-Pierre Gignac y la llegada de Víctor Manuel Vucetich no volvieron a ser los mismos en el torneo local.

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Bastante difícil elegir uno, ¿con cuál se quedan, banda? 😮‍💨 pic.twitter.com/OEQbqp5tqf — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 5, 2026

Equipos eliminados AL MOMENTO del Apertura 2026 de la Liga MX

El Apertura 2026 está a dos jornadas de llegar a su fin y de momento cuatro equipos ya no tienen nada que pelear en el torneo, así que ya comienzan a preparar a sus jugadores de cara a lo que será el Clausura 2027.

Equipos eliminados AL MOMENTO

Tigres

Atlante

Necaxa

Juárez

Además, esta Jornada 16 se podrían unir más equipos a la lista, como el Puebla que necesita ganar sus dos encuentros que le quedan y esperar una serie de resultados, aunque un empate lo eliminarían del certamen de manera definitiva.

Tigres queda fuera de la Liguilla del futbol mexicano después de 12 años

Los Tigres de la UANL ya no tienen posibilidades de meterse a la Liguilla del futbol mexicano y ya piensan en lo que será el siguiente torneo en la Liga MX, pero los universitarios no quedaban fuera de la Fiesta Grande desde hace 12 años.

Fue en el Clausura 2014 cuando los auriazules terminaron en el decimocuarto puesto con 21 unidades, a tres puntos del León, el último equipo que se metió a la Liguilla del futbol mexicano.

Con una racha de cinco victorias, seis empates y seis derrotas fue como Tigres quedó fuera de la Fiesta Grande en aquel torneo, este año pueden subir de posiciones, pero lo máximo a lo que podrían llegar es al décimo puesto de la tabla general.

DCO