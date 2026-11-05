¿Qué equipo de la NBA ha disputado más partidos en México?

México se ha convertido en una parada recurrente en el calendario de la temporada regular de la NBA, una historia que comenzó en 1992 y que en 2026 escribe un nuevo episodio con la visita de los Indiana Pacers y Denver Nuggets.

Indiana visita por primera vez en la historia México, mientras que Denver se presenta por segunda ocasión en suelo azteca, aunque la primera que es por la campaña regular (exhibición en Monterrey en 2007 vs Warriors). Ambas franquicias están lejos de las ocho veces que los Mavericks han estado en el país.

El equipo que más veces ha jugado en México

Los Dallas Mavericks son, sin lugar a dudas, el equipo de la NBA que más conexión tiene en México, pues de los 35 partidos que se han jugado en el país tienen presencia en ocho ediciones, incluyendo el primer cotejo en la historia.

En 1992 la NBA tuvo su primer juego en México, un choque de exhibición en donde los Mavs vencieron a los Houston Rockets, marcando el inicio de los lazos entre el equipo y los fans aztecas. Los primeros tres duelos que Dallas sostuvo en CDMX fueron de pretemporada.

Para 1997 la NBA le dio a México un juego de campaña regular, en donde los Rockets cobraron revancha de los Mavericks y se impusieron en el marcador.

The scene is set in Mexico City 🇲🇽 pic.twitter.com/j3cS1rutbe — Indiana Pacers (@Pacers) November 5, 2026

1992 – Rockets 104-102 Mavericks – CDMX – Exhibición 1996 – Mavericks 107-102 Jazz – CDMX – Exhibición 1996 – Mavericks 88-86 Cavaliers – CDMX – Exhibición 1997 – Rockets 108-106 Mavericks – CDMX – Temporada regular 2003 – Jazz 90-85 Mavericks – CDMX – Exhibición 2017 – Mavericks 113-108 Suns – CDMX – Temporada regular 2019 – Mavericks 122-111 Pistons – CDMX – Temporada regular 2025- Pistons 122-110 Mavericks -CDMX-Temporada regular

Antecedentes de Indiana y Denver en México

La única ocasión que los Denver Nuggets jugaron en México fue en 2006, un duelo de exhibición en Monterrey ante los Golden State Warriors, que ganaron por 121-115.

Por otro lado, los Indiana Pacers nunca se han presentado en ninguna parte del territorio mexicano, por lo que en 2026 en la Arena Ciudad de México será su estreno.

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