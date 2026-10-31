Karim López logra sus primeros puntos en la NBA con Grizzlies en triunfo sobre Kings (VIDEO)

Karim López consiguió sus primeros puntos oficiales con los Grizzlies en la NBA.

El mexicano Karim López consiguió sus primeros dos puntos oficiales en la NBA con los Memphis Grizzlies. Los hizo en el triunfo por 136-105 sobre los Sacramento Kings en la duela del FedExForum de Memphis, Tennessee.

El alero de 19 años de edad también registró un rebote defensivo y un tapón en el que fue su segundo encuentro con los Grizzlies en la liga de basquetbol más importante del mundo.

Con ustedes… ¡Los primeros puntos de Karim López en la NBA! 🇲🇽🥹



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Karim López, originario de Hermosillo, Sonora, estuvo en el partido durante poco más de cuatro minutos en el último cuarto. Comenzó la jugada que culminó en su primera canasta en la NBA luego de realizar un contragolpe.

Karim López anota en su segundo juego con Memphis

El mexicano Karim López hizo sus primeras unidades en la NBA en su segundo compromiso con los Grizzlies, con los que había debutado el jueves 29 de octubre en la victoria por 124-103 sobre Portland Trail Blazers.

En el cotejo efectuado en el Moda Center de Portland, Oregon, el también seleccionado tricolor tuvo dos minutos y 33 segundos en el último cuarto, registrando un rebote y un tiro de tres fallados.

Karim López se convirtió en el séptimo mexicano en debutar en la NBA luego de que en el verano fue elegido en la primera ronda del Draft por los Detroit Pistons, que lo traspasaron de inmediato a los Memphis Grizzlies.

Grizzlies sigue con paso perfecto en la campaña

El récord de 6-0 de los Grizzlies iguala al conseguido en la Temporada 2014-2015 como el mejor arranque en la historia de la franquicia.

Memphis quedó como el último equipo invicto de la NBA después de que los Rockets de Houston perdieran 116-111 en Dallas la noche del viernes. Los Grizzlies dominaron a los Kings en la segunda mitad para llevarse el triunfo con comodidad, y la ventaja llegó a ser de 34 en el segundo tiempo.

GG Jackson terminó con 21 puntos y encestó sus cinco triples, mientras Memphis construía su ventaja en la primera mitad. Cam Spencer, titular como base debido a que Ty Jerome y Scotty Pippen Jr. no jugaron por molestias en la espalda, aportó 10 puntos y 13 asistencias.

De’Andre Hunter terminó con 19 puntos. Domantas Sabonis y Zach LaVine anotaron 11 puntos cada uno; Sabonis además aportó 14 rebotes y ocho asistencias.

EVG