Raúl Zárraga revela si Karim López podría venir al Mexico City Game en el futuro

La afición mexicana que sigue la National Basketball Association (NBA) tiene una razón muy grande para ver este año todos los partidos de los Grizzlies y ésa Karim López, el basquetbolista mexicano que fue seleccionado en el pasado draft para iniciar su carrera en la liga.

Raúl Zárraga, Jefe de Operaciones de NBA Latam, habló sobre la posibilidad de ver a Karim López disputando el Mexico City Game en el futuro en la duela de la Arena Ciudad de México.

“Ya hice la carta a Santa Claus, estoy esperando a que responda. Claramente estamos muy enfocados en eso, es una prioridad para nosotros festejar con Karim, su familia y su equipo este gran logro de estar en la NBA. Me encantaría que Karim venga a festejar su gran carrera que ha tenido aquí en la Ciudad de México”, comentó Raúl Zárraga.

Karim López está a la espera de realizar su debut en la NBA

Karim López fue drafteado por Memphis como el pick 21 global para esta campaña y la afición mexicana ya pudo ver un poco de actividad del mexicano en la pretemporada de la NBA.

Sin embargo, el oriundo de Hermosillo aún está a la espera de realizar su debut oficial en la temporada regular de la NBA, ya que en el primer partido de la campaña ante Utah Jazz el mexicano se quedó en el banquillo.

Los siguientes cinco compromisos de los Grizzlies en la campaña serán ante Golden State Warriors, dos juegos ante los Sacramento Kings, frente a los Trail Blazers y el Jazz de Utah.

EVG