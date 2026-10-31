Liam Lawson queda descalificado del Gran Premio de la Ciudad de México de F1; ¿Quién ocupa su lugar?

Liam Lawson largará último en el Gran Premio de la Ciudad de México de F1 tras ser descalificado.

El piloto neozelandés Liam Lawson fue descalificado de la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 (F1), luego de que su Red Bull tuvo una infracción técnica en la qualy de la carrera con sede en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esto no significa que queda fuera de la carrera, por lo que no será sustituido por otro volante.

La FIA tomó la decisión de descalificar al volante de Nueva Zelanda debido a que, de acuerdo con el reporte técnico, su monoplaza no cumplió con los requisitos mínimos de potencia del MGU-K luego de que cruzó la línea de meta en su vuelta más rápida de la Q2.

Por esta razón, Liam Lawson arrancará desde la última posición la carrera del Gran Premio de la Ciudad de México de F1 este domingo. Había culminado en el octavo sitio en la clasificación.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Chivas es líder al momento de la Liga MX tras vencer al Atlante en la Jornada 15 del Apertura 2026

Complicado fin de semana para Lawson en Ciudad de México

Liam Lawson no ha tenido las cosas fáciles en el Gran Premio de la Ciudad de México de F1, pues ya había recibido una penalización tras un choque con su coequipero Max Verstappen en la segunda práctica.

Los dos fueron penalizados, motivo por el cual el nacido en Nueva Zelanda habría bajado del octavo al noveno puesto previo a que se conociera su descalificación de la clasificación.

Esto deja a Liam Lawson en una situación comprometida y compleja para el Gran Premio de México de la F 2026.

¿Cuándo puntos lleva Liam Lawson en la F1 2026?

Liam Lawson acumula 77 puntos en lo que va de la F1 2026, cosecha con la que marcha en la novena posición del campeonato de pilotos.

El mejor resultado del volante de Red Bull en lo que va de la actual campaña es el quinto lugar que obtuvo en el Gran Premio de Mónaco.

En el Gran Premio de la Ciudad de México, Liam Lawson intentará sumar por cuarta carrera consecutiva. La última vez que no puntuó fue en la cita realizada en Azerbaiyán, en la que culminó en el decimosegundo sitio.

EVG