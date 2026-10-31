Así fue el GOLAZO de chilena de Lucas Ocampos en el juego entre Monterrey y Xolos (VIDEO)

Lucas Ocampos se lució con un golazo de chilena en el partido entre Monterrey y Xolos.

El argentino Lucas Ocampos marcó un auténtico golazo de chilena este sábado en el partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, para poner el 3-2 momentáneo en favor de Rayados en el duelo con sede en el Estadio BBVA.

El español Óliver Torres envió un centro al área y el extremo nacido en Quilmes se lanzó una espectacular chilena para contactar la esférica con su pierna derecha y clavar el balón en el ángulo de la cabaña defendida por el veterano Toño Rodríguez al minuto 57.

El gusto le duró demasiado poco al Monterrey, pues tras la obra de arte de Lucas Ocampos llegó el 3-3 de Xolos, conseguido por Adonis Preciado al 60′.

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¿Desde cuándo juega Lucas Ocampos con Monterrey?

El argentino Lucas Ocampos disputa actualmente su quinto torneo de la Liga MX con el Monterrey, club al que se sumó en septiembre de 2024.

El futbolista de 32 años llegó a la Pandilla procedente del Sevilla, club en el que jugaba desde 2019. En su primera campaña en México estuvo cerca de ser campeón, pero los regiomontanos perdieron la final del Apertura 2024 a manos del América.

EVG