Canelo Álvarez y Eddy Reynoso lo tienen claro; revelan el rival que quieren enfrentar en su siguiente pelea

Eddy Reynoso, entrenador del todo el Canelo Team, reveló el siguiente reto que quiere para Saúl Canelo Álvarez, ahora que el tapatío es nuevo campeón del mundo de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Tras el combate ante Christian Mbilli en Arabia Saudita dijo que quiere a Terence Crawford y el peleador tapatío respaldó esta declaración.

En Riad, el Canelo Álvarez se adjudicó el cetro del orbe verde y oro de peso supermedio tras vencer en 12 asaltos a Mbilli. La dupla, una de las más exitosas en el boxeo mexicano, reveló que quieren la revancha en contra de Terence Crawford, quien es uno de los tres peleadores que ha logrado vencer al nacido en Guadalajara.

El problema con la revancha es que Crawford está retirado, pero el Canelo espera que pueda regresar al profesionalismo. “Esperemos que sí, nos encantaría tener esa revancha y si no, seguiremos adelante con nuestra carrera, pero esperemos que se pueda dar esa pelea”, dijo Álvarez sobre una posible pelea ante el estadounidense para @FightHubTV.

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En septiembre de 2025 Terence Crawford venció por Decisión Unánime al Canelo Álvarez y se convirtió en el nuevo campeón de peso supermedio del boxeo. A las pocas semanas el nacido en Nebraska anunció su retiro del profesionalismo y dejó vacantes las fajas. Se ha rumorado que Bud pondrá fin a su retiro para otro combate.

Santos Saúl Álvarez recapturó uno de sus cinturones tras vencer a Mbilli. Este cinturón es el 17 de título mundial que el Canelo gana, todo bajo el mando de Eddy Reynoso, con quien ha hecho toda su carrera, la cual celebra 21 años de profesional.

“Me sentí como cuando gané mi primer titulo mundial, 21 años de profesional, 16 años de mi primer campeonato, agradecido con la gente que siempre me apoya, representando a México con mucho orgullo”, comentó el peleador tapatío tras el combate para @FightHubTV. “Empezamos desde abajo, nos hicimos los mejores del mundo estaba abajo y yo voy a estar con ellos hasta el final, pueden decir lo que sea, aquí”.

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