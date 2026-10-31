América rescata un punto ante el Toluca, pero suma tres juegos sin ganar en el Apertura 2026; resumen y goles

El Estadio Azteca abrió sus puertas por tercera ocasión en menos de una semana, esta ocasión para el enfrentamiento entre América y Toluca, compromiso de alto calibre entre dos de los mejores equipos del futbol mexicano y que terminó con un cardiaco empate 2-2 luego de un polémico cierre por dos penaltis, uno para cada equipo, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

El compromiso arrancó con el equipo de Guillermo Almada proponiendo el juego y teniendo la posesión del balón, aunque no fueron tan certeros al momento de atacar la portería que defendía Luis García.

¡En plena Noche de Brujas, se apareció el 'Diablo' en el Coloso de Santa Úrsula! 👹🔥



Viñas se disfrazó de crack y anotó e primero del @TolucaFC aplicándole una 'Ley del Ex' al Ame. 😏#LaLigaDeLaAfición✨ | #J15 | #AP26 | #AMETOL pic.twitter.com/NnjS6R9wvf — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 1, 2026

La primera de peligro llegó al minuto 23 desde los pies de Oscar Perea. El colombiano remató a puerta e intentó cruzar su disparo al segundo poste de la cabaña rival, pero el guardameta de los Diablos Rojos estaba atento a la jugada y logró quedarse con la esférica.

Toluca le pega primero al América

El equipo del Turco Mohamed demostró su nivel en el campo del Coloso de Santa Úrsula y pasando el minuto 30 comenzó a meter a las Águilas en su propio campo para ir tejiendo la jugada que les diera la primera anotación del compromiso.

Fue al 42’ de juego cuando apareció Federico Viñas en el área azulcrema, se quitó de encima a Santiago Ramos Mingo y definió cuando Luis Ángel Malagón intentaba cerrarle el ángulo de tiro. El delantero uruguayo se disculpó con la afición por su anotación, ya que en el pasado visitó la casaca del América.

El medio tiempo llegó y los Diablos Rojos se fueron con la ventaja a los vestidores, aunque para la parte complementaria la presión de las Águilas comenzó a sofocar al equipo choricero que sufrió un gol tempranero por parte de los locales.

⏱ Alexis Vega siempre atento al rebote. 👹🔥



Aquí les dejo el segundo GOL del @TolucaFC esta noche en el 'Coloso de Santa Úrsula'#LaLigaDeLaAfición✨ | #J15 | #AP26 | #AMETOL pic.twitter.com/WLXtufDW8G — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 1, 2026

Henry Martín mete al juego al América

Henry Martín no perdió el hilo de la jugada al minuto 62 de juego y aprovechó un rebote en el área del Toluca para emparejar los cartones en Santa Úrsula Coapa. El gol de La Bomba levantó a la afición de su asiento y prendió a la afición azulcrema que comenzó a apretar desde las gradas.

La polémica apareció al minuto 85, cuando Luis Enrique Santander señaló un penalti a favor del Toluca por un jalón de Santiago Bueno sobre Paulinho. El zaguero de las Águilas fue expulsado por doble amonestación.

Polémico cierre con penaltis en el América vs Toluca

Luis Ángel Malagón detuvo el cobro de Alexis Vega, quien marcó de cabeza en el contrarremate tras quedarle el balón a su merced al minuto 87.

Por si faltaran emociones, el árbitro indicó una pena máxima a favor de los azulcremas en la siguiente jugada por un jalón de Federico Pereira sobre Miguel Borja en un tiro de esquina. El defensa de los escarlatas fue expulsado por sus reclamos al silbante.

Henry Martín ejecutó desde los 11 pasos y no perdonó para poner el 2-2 en el Estadio Azteca al minuto 93.

Pese a que evitó la derrota, el América llegó a tres juegos sin victoria en el Apertura 2026, luego de su derrota ante Pachuca y su igualada contra Xolos. Sin embargo, es líder de la Liga MX con 29 puntos, superando por diferencia de goles a Chivas.

EVG