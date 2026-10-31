Yuki Tsunoda tiene sorpresiva aparición en el juego entre América y Toluca en el Estadio Azteca (VIDEO)

El japonés Yuki Tsunoda, piloto de Racing Bulls en la Fórmula 1 (F1), tuvo una aparición especial en el Estadio Azteca, luego de que realizó el volado inicial del partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 entre América y Toluca.
El volante nipón aprovechó que este fin de semana se realiza el Gran Premio de la Ciudad de México de F1 para acudir al emblemático recinto ubicado en Tlalpan, donde tuvo el honor de hacer el volado previo al silbatazo inicial.
Yuki Tsunoda se colocó en el centro de la cancha del Estadio Azteca. Lanzó la moneda entre los capitanes de América y Toluca, Henry Martín y Jesús Gallardo, respectivamente, y saludó también a los integrantes del cuerpo arbitral encabezado por Luis Enrique Santander.
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